Primorac o kreditnom rejtingu: Ovo je povijesni iskorak, ove godine planiramo spustiti razinu javnog duga

Ministar financija Marko Primorac gostovao je u središnjem Dnevniku HRT-a, gdje se osvrnuo na podizanje kreditnog rejtinga s BBB+ na A- razinu. Kako je kazao, do prije nekoliko godina Hrvatska je smatrana državom za koju ''nije sigurno da će ispuniti svoje obaveze''.

- Ovo je povijesni iskorak koji smo ostvarili. Drago nam je što je agencija S&P prepoznala sve one aktivnosti koje smo kao Vlada dosad činili kako bi povećali kredibilitet RH u međunarodnoj financijskoj javnosti. Za ovu godinu planiramo 2,6 posto deficita opće države i planiramo spustiti razinu javnog duga ispod 60 posto - kazao je, dodavši kako kreditni rejting ''održava ocjenu sposobnosti plaćanja i podmirivanja obveza''. ''To znači da procjena kreditnog rejtinga ovisi o stabilnosti javnih financija. Mi smo u tom smislu kroz stabilnu fiskalnu politiku i konsolidaciju, od države koja je bila do prije nekoliko godina u proceduri prekomjernog proračunskog manjka i proceduri prekomjernih makroekonomski neravnoteža''.

Primorac je dodao kako će ovime građani imati mogućnosti jeftinije se zaduživati, a korist će može vidjeti i u povećanim ulaganjima stranih investitora. Govoreći o poreznoj reformi, Primorac navodi kako cilj nije udariti na džepove građana.

- Što se tiče ukupnog opterećenja, neće rasti. Naša je ambicija kontinuirano smanjivati porezno opterećenje - naveo je, kazavši kako je potrebno ''nužno povećati pravednost poreznog sustava" tako što će se manje oporezivati rad, a više ostali gospodarske grane. Primorac je komentirao i novu rundu otvorenih trezorskih zapisa.

- Imamo preko 11 tisuća građana koji su iskazali interes za upis trezorskih zapisa. Nešto manje od 350 milijuna eura je dosad uplaćeno. Građani do ponedjeljka mogu upisati trezorske zapise. Svakako će prinosi na obveznice u određenom trenutku biti niži nego kod onih država koje imaju niži kreditni rejting - kazao je.

