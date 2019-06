Prijevoznici ogorčeni slovenskom zabranom: Moraju voziti i 100 km više da bi prešli granicu

Hrvatski prijevoznici od 1. lipnja imaju zabranu prijelaza preko čak 17 graničnih prijelaza i to će stvoriti ogromne gubitke, upozorio je Marijan Banelli, akreditirani lobist za promet u EU, piše HRT.

Prijevoznici su ogorčeni ograničenjima koje je donijelo Ministarstvo infrastrukture Republike Slovenije, a riječ je o zabrani prometa teretnim vozilima čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona.

Prijevoznike se upućuje na međunarodne granične prijelaze, a to im stvara velike probleme.

– Tako da se dogodilo da Slavonija, Istra, uglavnom čitava Hrvatska ovakva kakva je u obliku kifle ima veliki problem s kretanjem svojih kamiona i to iziskuje ogromne troškove, jer neki sada moraju raditi i 100 km da bi došli preko granice. Dakle, problem nije ni u slovenskoj ni u hrvatskoj policiji koja to sve regulira, nego je problem u zagušenosti prometa koji je u ovom trenutku jednostavno nemoguć i ono što je stravično u svemu tome da će se to sve više i više gomilati i ja sam sad u Njemačkoj gdje je inače gužva u ovo vrijeme i sad zamislite kada svi ovi kada prijeđu granicu dođu ovdje da će ta gužva u Njemačkoj biti do duboko u noć, ja sad idem alternativnim pravcem za Minhen. Sada je dakle, to prijevoznici znaju ispred Irschenberga, skroz do Münchena je kolona i vozi se, ali jedno 10, 15 na sat – kaže Banelli.

On smatra kako je to odgovor na hrvatsku zabranu tranzitnog prometa preko jednog graničnog prijelaza koji su Slovenci koristili kao kraći put za Mađarsku.

– Tko je kriv? Ne bih ulazio u odgovornost, ali mislim da je itekako odgovoran, pogotovo ovim se postavlja veliko pitanje, ovo je velika šteta za hrvatsko gospodarstvo – kaže Marijan Banelli.