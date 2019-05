Ograničenja na sedam prijelaza sa Slovenijom

Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika (UHCP) upozorava da će na sedam od ukupno šesnaest graničnih prijelaza za međunarodni promet putnika i robe u cestovnom prometu Hrvatske sa Slovenijom biti uvedena ozbiljna ograničenja.

U UHCP-u kažu da će se od 1. lipnja po cestama G1-6, G1-7 kroz Sloveniju zabraniti teretni tranzitni promet za vozila iznad 7,5 t koja idu iz Italije prema Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji... i obrnuto. Izuzetak će biti samo za vozila sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko–goranskoj i Ličko–senjskoj županiji te za vozila koja imaju utovar/istovar u Istri, Kvarneru, Lici i Gorskom kotaru. Svim ostalima će, upozoravaju u UHCP-u, biti zabranjen promet preko graničnih prijelaza Rupa i Pasjak uz obvezno usmjeravanje na potez Kozina – Ljubljana – Obrežje – Zagreb.

– Stotine prijevoznika bit će upućene na granični prijelaz Bregana te nakon toga na autocestu, a da bi došli do granice s Italijom, samo će trošak cestarine u jednom smjeru biti 60 eura – upozorava Dragutin Kranjčec, predsjednik UHCP-a. On navodi i da će se od 1. lipnja promijeniti i uređenje na području graničnih prijelaza Središče ob Dravi (Trnovec), Zavrč (Dubrava Križovljanska), Dobovec (Lupinjak) i Bistrica ob Sotli (Razvor). Prijevoznici smatraju da je to slovenska reakcija na, kako kažu, hrvatski jednostrani potez zatvaranja graničnog prijelaza Mursko Središće za promet kamiona iznad 7,5 tona.