Prije no što je naletio na hrabrog Kirgistanca koji ga je razoružao, 29-godišnjak je na orobio još dvije ljekarne

Pokušaj razbojstva, dva razbojstva te dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom djela su koja se na teret stavljaju 29-godišnjaku. Zbog tih je djela ispitan na ŽDO Zagreb te je protiv njega pokrenuta istraga.

Među djelima za koje se sumnjiči, svakako je "najpoznatije" ono koje se dogodilo 26. listopada u 17.40 u jednoj ljekarni na Trešnjevci. Sumnja se da je 29-godišnjak maskiran i naoružan pištoljem ušao u ljekarnu gdje je potom pištolj uperio u leđa 23-godišnjeg Kirgistanca, stranog radnika koji živi i radi u Hrvatskoj. Držeći mu pištolj uperen u leđa, odgurnuo ga je prema pultu iza kojeg su bile dvije djelatnice. Zatim je, kako se sumnja, 29-godišnjak udario Kirgistanca te je ispalio jedan hitac u pod ljekarne, svjestan da time ugrožava živote ostalih u ljekarni. Kirgistanac je potom pokušao spriječiti 29-godišnjaka u daljnjem razbojničkom pohodu, nakon čega je 29- godišnjak ispalio još jedan hitac prema stopu, a zatim je pištolj uperio u Kirgistanca, koji ga je zatim uporabom tjelesne snage razoružao. U sukobu s 29-godišnjakom hrabri Kirgistanac je lakše ozlijeđen.

Osim za pokušaj razbojstva u ljekarni na Trešnjevci, nakon kojeg je i uhićen, 29-godišnjak se sumnjiči i da je 20. listopada i 24. listopada na isti način orobio dvije druge ljekarne. U njih je ulazio maskiran i naoružan pištoljem kojim je prijetio djelatnicama tražeći novac. U ta dva prepada odnio je ukupno 2100 eura.

Nakon što je ispitan na tužiteljstvu doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljana djela.