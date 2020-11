Prije dva tjedna za 50 posto osoba nije se znalo gdje su se zarazile

Sjever Hrvatske, u kojem je tijekom proljeća i ljeta bio vrlo mali broj zaraženih koronavirusom, postao je regija s gotovo najvećom sedmodnevnom incidencijom na 100.000 stanovnika ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj Europi! U Varaždinu je ispred Opće bolnice, u kojoj je gotovo 110 liječnika i medicinskih sestara izvan stroja, vojska postavila šatore jer se kapaciteti ubrzano pune, kako u Varaždinu, tako i u Novom Marofu i Klenovniku. Što je dovelo do tako teške situacije?

Počeli gubiti bitku

Buknulo je prije otprilike dva tjedna, kad se počela gubiti bitka s evidentiranjem kontakata zaraženih osoba.

– Za 50 posto zaraženih nismo znali izvore. Ljudi su ili zaboravili ili nisu znali, a dijelom nisu ni htjeli dati podatke o bliskim kontaktima. Naknadno, kad su se već pojavili simptomi, prijavili su se sami, no u tih nekoliko dana već su zarazili druge. Proširilo se posvuda, od škola preko zdravstvenih ustanova do tvrtki i obitelji. Ljudi su vidjeli da je dulje vrijeme situacija bila dobra, pa su se opustili i prestali pridržavati onih najosnovnijih mjera. Još 8. listopada bili smo među osam najuspješnijih regija u EU u borbi protiv korone. Prije mjesec dana imali smo četiri osobe na bolničkom liječenju, sad ih imamo 119 s težom kliničkom slikom – kaže Robert Vugrin, šef Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.

Kad je virus buknuo, pokušavali su educirati građane, no to je, veli, do njih sporo dopiralo.

– Tek kad je došlo do eksponencijalnog rasta prošlog tjedna počeli su reagirati i postali su svjesni da je situacija ozbiljna. Primjećuje se da se sad striktnije pridržavaju mjera. Nadam se da će druge županije naučiti nešto na tuđim greškama. Mi smo učili na vlastitima – kaže i dodaje da je edukacija vrlo važna.

Svadbe sa 150 ljudi

Još prije dva tjedna održavale su se, dodaje, svadbe sa 150 ljudi, ljudi su se okupljali na krštenjima, rođendanima i utakmicama. Društveni se život, napominje, do prije dva tjedna odvijao bez većih ograničenja, i ljudi su to maksimalno koristili.

– Kod nas na sjeveru je ranije zahladilo pa je možda i zato prije buknulo. I druge županije vrlo brzo mogu doći do brojki kakve imamo mi. Nadam se da smo uspjeli doprijeti do ljudi i da će brojke početi padati. Nema više onog “ne poznajem nikoga tko je obolio”, sad sigurno svatko poznaje nekog takvog jer imamo 1500 novozaraženih u sedam dana, a 3220 ukupno. Dakle, u tjedan dana imamo 50 posto ukupno oboljelih od ožujka. To je zastrašujuće – napominje Vugrin.

Na žalost, mnogi građani maske i dalje ne nose pravilno. U Varaždinskoj županiji jučer je evidentirano 254 novih slučajeva zaraze. U posljednjih tjedan dana broj novih slučajeva na 100.000 stanovnika popeo se na 900! Aktivnih slučajeva je 1789. U Međimurju je 116 novozaraženih. Do prije nekoliko tjedana u Međimurju nije bilo preminulih, a sad ih je već 33.

VIDEO: Mogu li se simptomi koronavirusa pojaviti i odmah nestati?