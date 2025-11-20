Prije 34 godine na Ovčari su brutalno mučeni i ubijeni hrvatski branitelji i civili

Na današnji dan, 20. studenoga, s posebnim pijetetom prisjećamo se tragedije na Ovčari 1991. godine, kada su nakon pada Vukovara pripadnici JNA i srpskih paravojnih snaga odveli ranjenike, branitelje i civile iz vukovarske bolnice na farmu Ovčara, gdje su ih brutalno mučili i pogubili. U masovnoj grobnici na Ovčari ekshumirano je 200 žrtava, a mnogi još uvijek nisu pronađeni. Ovaj zločin ostaje trajna opomena i rana na savjesti čovječanstva, a svake godine na ovaj dan odajemo počast nevinim žrtvama i prisjećamo se njihove žrtve za slobodu Hrvatske. Na isti dan 1991. godine broj prognanika u Hrvatskoj dosegao je pola milijuna, što svjedoči o razmjerima stradanja i patnje koje je Domovinski rat donio hrvatskom narodu.

Ovaj dan obilježen je i gubitkom dvojice velikana hrvatskog društva: novinara Siniše Glavaševića, simbola ratnog novinarstva i svjedoka stradanja Vukovara, te Antuna Stipančića, proslavljenog stolnotenisača, višestrukog europskog i svjetskog prvaka.

U svjetskim okvirima, 20. studenoga 1945. započela su suđenja nacističkim zločincima u Nürnbergu, čime je postavljen temelj za međunarodno pravo i kažnjavanje ratnih zločina. Ova suđenja ostala su simbol borbe protiv nepravde i zla koje je obilježilo 20. stoljeće.

Na današnji dan 1959. godine Glavna skupština Ujedinjenih naroda jednoglasno je usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, naglašavajući potrebu zaštite djece od diskriminacije, nasilja i eksploatacije, te promičući vrijednosti mira i tolerancije među narodima.

Povijest bilježi i druge važne događaje: 1789. godine New Jersey je prva američka savezna država koja je ratificirala Bill of Rights, a 1947. godine održano je vjenčanje buduće kraljice Elizabete II. i princa Philipa. Na današnji dan ne zaboravljamo ni domaće povijesne prijelomnice, poput prodaje Međimurja 1473. godine i osnivanja Radne zajednice Alpe-Jadran 1978. u Veneciji, koja je povezala regije iz Hrvatske i susjednih zemalja.