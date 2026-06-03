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iskusan tim

Provectus Capital Partners pokreće novu kompaniju Burra i gradi regionalnu IT grupaciju

Foto: Burra
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 14:42

Burra je druga investicija  iz fonda PCP SEE Fund II, i sa tom investicijom Provectus nastavlja s buy and build strategijom, kroz ulaganje u regionalni tehnološki sektor

Provectus Capital Partners („Provectus“), fond privatnog kapitala usmjeren na ulaganja u jugoistočnoj Europi, pokrenuo je novu IT grupaciju Burra koja je investirala u prve tri IT kompanije - Devōt, Tactu i CoreLine – čime je stvoren tim od preko 130 razvojnih inženjera sa specijaliziranim znanjima i dokazanim globalnim referencama u različitim industrijama. Prve tri kompanije u grupi donose komplementarna tehnološka znanja, iskustvo rada u zahtjevnim industrijama i snažnu međunarodnu prisutnost. Devōt okuplja AI-assited developerski tim koji primarno rade na tržištu SAD-a, u specifičnim nišama zdravstvene i financijske tehnologije (healthtech i fintech). Tacta je enterprise software development kompanija s primarnim fokusom na financijsku industriju i druge visoko regulirane sektore u Belgiji i Francuskoj. CoreLine (coreline.agency) je AI-first digitalni solution provider s jakom kompetencijom u mobile developmentu i UX dizajnu, s primarnim fokusom na međunarodne klijente iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Burra je druga investicija  iz fonda PCP SEE Fund II, i sa tom investicijom Provectus nastavlja s buy and build strategijom, kroz ulaganje u regionalni tehnološki sektor. Osnivanje Burre predstavlja prvi korak u strategiji izgradnje snažne IT platforme kroz povezivanje specijaliziranih kompanija iz jugoistočne Europe. Strategija se temelji na snažnoj bazi regionalnog inženjerskog talenta i fragmentiranom IT tržištu, ali i promjenama koje donosi umjetna inteligencija, koja otvara nove prilike za kompanije s dubokim domenskim znanjima i sposobnošću isporuke kompleksnih tehnoloških rješenja za enterprise klijente.

Burra je okupila iskusan upravljački i savjetodavni tim s dugogodišnjim iskustvom u razvoju i skaliranju tehnoloških kompanija. CEO Burre je IT poduzetnik Sven Marušić, za HR, integraciju i komunikaciju je zadužena Ana Petrović, dok su u Nadzornom odboru kompanije uz članove fonda u savjetodavnim ulogama Luka Abrus i Ante Mandić.

”Burra će investirati u domaće i regionalne IT kompanije u regiji jugoistočne Europe. Kompanije koje su nam zanimljive su one koje imaju jake tehnološke timove s dokazanim domenskim ekspertizama i referencama, mogu rješavati kompleksne poslovne izazove na AI first način ili su dokazani u velikim industrijama i imaju klijente u kojima su njihova rješenja teško zamjenjiva. Horizontalni fokus Burre će biti otključavanje sinergijskih efekata unutar grupe te otvaranje pristupa velikim enterprise klijentima na tržištima poput Njemačke, UK ili SAD-a. Vidimo prostor u okrupnjivanju tehnološkog sektora, jačanju ekspertize i fokusa na kibernetičku sigurnost, te omogućavanje AI scenarija unutar postojećih SaaS rješenja. Burra će ponuditi usluge u razvoju AI rješenja koji će u narednim godinama transformirati velike korporativne, ali i javne IT sustave”, izjavio je Sven Marušić, CEO Burre.

„Provectus ovom investicijom radi značajan iskorak u sektor tehnologije, jedno od najaktivnijih područja ulaganja fondova privatnog kapitala globalno. Dok je M&A aktivnost u regionalnom tehnološkom sektoru do sada bila uglavnom obilježena strateškim preuzimanjima, vjerujemo kako postoji značajna prilika za stvaranje regionalne platforme koja će povezati snažne tehnološke kapacitete razvijene u regiji i podržati daljnji razvoj specijaliziranih IT kompanija. Ovaj iskorak u konačnici jača domaće gospodarstvo, te otvara nove prilike za regionalni ekosustav”, izjavio je Ivan Dujmović, partner u Provectus Capital Partners.

Provectus će kroz Burra Group nastaviti s ulaganjima u specijalizirane IT kompanije s ciljem daljnjeg širenja ekspertiza, kapaciteta i prisutnosti na međunarodnim tržištima.

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Ključne riječi
Provectus Capital Partners Burra

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