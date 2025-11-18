Naši Portali
PRIČA KOJA SE NE SMIJE ZABORAVITI

Šljivančanin ju je nakon pada grada izveo iz bolnice: 'Ne budete li pametni do navečer, ode glava!'

Autor
Petra Balija
18.11.2025.
u 15:37

Nakon što joj je zaprijetio, krvnik s Ovčare ju je, obamrlu od straha, zagrlio pred svima. "To mu nikad neću oprostiti", pričala je poslije. Taj zagrljaj u trenutku kad ti prijeti smrću, ta perverzna igra moći i bruka pred svim ratnim supatnicima

Kiša je po Vukovaru padala cijelo jutro 7. svibnja ove godine. Tek kada su dr. Sadiku Biluš spuštali u grob, nebo se na trenutak razvedrilo. Nije to bila grandiozna sahrana kakva bi se možda očekivala kad je riječ o osobi u koju su se mnogi kleli dok ih je liječila i vidala im rane u ratu i nakon njega. Ispratio ju je tek neobično malobrojan počasni vod te šačica prijatelja, pacijenata i obitelji. Tu i tamo neko lice iz rata, netko tko pamti. Ostali su imali važnije stvari za raditi tog kišnog popodneva. Ili su jednostavno shvatili da više ne mogu računati na besplatan pregled i da se, eto, ne isplati dolaziti.

Ključne riječi
Ovčara Vukovar vukovarska bolnica Sadika Biluš

Komentara 3

Pogledaj Sve
MO
MOSAD
15:40 18.11.2025.

Hvala SDSS,hvala Miloradu,Tomiću,Dežuloviću,posebno hvala SDP i MOŽEMO,hvala Hajdaš-Kajtajzi,hvala Jutarnjem,N1,posebno hvala Daliji... da nije vas mi bi odavno zaboravili VUKOVAR i ostala stratišta Hrvatskog naroda.Nadamo se da vasa mrznja prema nama nikada se ugasiti nece jer samo vi ste zalog da Dom.Rat zabiravit nećemo!!!

PI
pinkec
16:04 18.11.2025.

Točno MOSAD!

JA
Jasamlutalica
16:18 18.11.2025.

bravo MOSAD iako ima ih još tisuće za spomenuti. Znam tko bi to ispisao.

Ove godine Kolonu sjećanja, u kojoj se po procjenama vukovarskih gradskih vlasti okupilo oko 125.000 sudionika, predvodile su braniteljice Vukovara, uz članove obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i same vukovarske branitelje. Pored Jandrokovića, Plenkovića i Miljenića u Koloni sjećanja nalazili su se i vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, članovi Vlade, saborski zastupnici. predstavnici diplomatskog zbora i političkih stranaka, te braniteljskih i stradalničkih udruga.

Kupnja