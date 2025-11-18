Šljivančanin ju je nakon pada grada izveo iz bolnice: 'Ne budete li pametni do navečer, ode glava!'

Kiša je po Vukovaru padala cijelo jutro 7. svibnja ove godine. Tek kada su dr. Sadiku Biluš spuštali u grob, nebo se na trenutak razvedrilo. Nije to bila grandiozna sahrana kakva bi se možda očekivala kad je riječ o osobi u koju su se mnogi kleli dok ih je liječila i vidala im rane u ratu i nakon njega. Ispratio ju je tek neobično malobrojan počasni vod te šačica prijatelja, pacijenata i obitelji. Tu i tamo neko lice iz rata, netko tko pamti. Ostali su imali važnije stvari za raditi tog kišnog popodneva. Ili su jednostavno shvatili da više ne mogu računati na besplatan pregled i da se, eto, ne isplati dolaziti.