Četvorka u Hrvatsku prokrijumčarila više od 700 spremnika plina, USKOK pokrenuo istragu

USKOK je pokrenuo istragu protiv dvojice državljana Srbije i dvojice hrvatskih državljana zbog sumnje da su kao organizirana skupina krijumčarili i ilegalno prodavali spremnike s fluoriranim stakleničkim plinovima. Prema sumnjama istražitelja, osumnjičenici su od veljače do svibnja ove godine nabavljali spremnike s fluoriranim plinovima u Srbiji te ih bez carinskog nadzora prevozili u Hrvatsku. Riječ je o plinovima koji se koriste u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, dizalicama topline i drugim sustavima.

Sumnja se da su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 spremnik. Nakon dopreme u Zagreb, spremnici su skladišteni na zasad nepoznatoj lokaciji, a potom prodavani kupcima u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske po cijeni od 300 eura po komadu.

Tijekom akcije policija i carina zaplijenile su više od 200 spremnika. USKOK navodi da su osumnjičenici na ovaj način zaradili najmanje 145.500 eura, a novac su podijelili prema unaprijed dogovorenim ulogama. Nakon ispitivanja osumnjičenika nije zatraženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo zakonskih uvjeta.