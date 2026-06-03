Četvorka u Hrvatsku prokrijumčarila više od 700 spremnika plina, USKOK pokrenuo istragu

USKOK je pokrenuo istragu protiv dvojice državljana Srbije i dvojice hrvatskih državljana zbog sumnje da su kao organizirana skupina krijumčarili i ilegalno prodavali spremnike s fluoriranim stakleničkim plinovima. Prema sumnjama istražitelja, osumnjičenici su od veljače do svibnja ove godine nabavljali spremnike s fluoriranim plinovima u Srbiji te ih bez carinskog nadzora prevozili u Hrvatsku. Riječ je o plinovima koji se koriste u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, dizalicama topline i drugim sustavima.
Sumnja se da su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 spremnik. Nakon dopreme u Zagreb, spremnici su skladišteni na zasad nepoznatoj lokaciji, a potom prodavani kupcima u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske po cijeni od 300 eura po komadu.
Tijekom akcije policija i carina zaplijenile su više od 200 spremnika. USKOK navodi da su osumnjičenici na ovaj način zaradili najmanje 145.500 eura, a novac su podijelili prema unaprijed dogovorenim ulogama. Nakon ispitivanja osumnjičenika nije zatraženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo zakonskih uvjeta.Podivljali medvjed upao među ljude i počeo krvavi napad: 'Srušio ga je na tlo, a onda je krenuo na staricu'
Kako se lijepo pokazalo koliko Hrvatska i EU pljačka svoje građane i poduzetnike. 700 boca 145000 eura , jednostavna računica dršava opljačka svoje građane za po 2000 eura po jednoj boci, a vi dragi građani se žalite da je inflacija te da sve poskupljuje. Ali kako kaže stara narodna poslovica: svaki narod ima vlast kakvu je zaslužio.