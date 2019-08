Prijavljen za objavu djece koja viču 'Za dom spremni'

Saborski zastupnik SDP-a Peđa Grbin našao se pod istragom Agencije za zaštitu osobnih podataka. Razlog tome je što je u lipnju ove godine na svom Facebook profilu objavio snimku mladih nogometaša NK Poljičanina iz Srinjina, naselja između Omiša i Splita u dobi od 10 do 13 godina na kojoj se vidi kako u društvu starijeg muškarca uzvikuju ustaški pozdrav “Za dom spremni”. Na taj su način na nogometnom turniru u Barceloni gdje su u finalu igrali protiv vršnjaka iz kluba iz Srbije slavili pobjedu. Grbin je snimku dobio preko jedne od Facebook grupa. Nije imao dilemu da nešto mora napraviti po tom pitanju.

To ljudi moraju vidjeti

– Razmišljao sam što i na kraju odlučio da je to nešto što ljudi moraju vidjeti. Znam da je riječ o djeci, to i jest najveći problem jer jasno je da se desetogodišnjake uči takvim stvarima. To je nešto što se nije dogodilo prvi put. Netko je to snimio, možda i netko od roditelja i hvalio se time, a nitko ništa po tom pitanju ne poduzima –kaže Grbin.

I dok od DORH-a čekamo odgovor na pitanje radi li se što u vezi sa spornim slučajem kako bi se utvrdilo je li na snimci riječ o huškanju djece na uzvikivanje ustaškog pozdrava, ono što je sigurno jest to da je svoj dio posla već obavila Agencija za zaštitu osobnih podataka.

U dopisu koji je Grbin dobio i koji potpisuje ravnatelj Agencije Anto Rajkovača stoji da je Agencija zaprimila predstavku pravobranitelje za djecu i roditelja malodobne djece, kako su potom obavili uvid u njegovu Facebook stranicu te traže da se očituje i da “navede zakonitu svrhu i pravnu osnovu za objavu videosnimke”, kao i da otkrije informaciju o izvoru snimke.

U Uredu pravobraniteljice za djecu jučer se nitko nije javljao na telefon tako da nije jasno je li pravobraniteljici sporno jedino to što je Grbin snimku objavio ili i činjenica da odrasla osoba na snimci potiče djecu da viču “ZDS”. Grbin pak kaže da će se Agenciji brzo očitovati. Ako završi na sudu, tada će tom istom sudu predložiti da se obrati sudu Europske unije jer se radi o primjeni prava EU.

– Nekako mi je teško zamisliti da bi suci Suda Europske unije, s obzirom na njihove prethodne presude, mogli prihvatiti da se uzvikivanje nacifašističkog pozdrava može štititi uredbom o zaštiti privatnosti – kaže Grbin.

Predsjedniku NK Poljičanin Nikoli Mužiniću, kojeg su novinari tražili izjavu još nakon što je snimka svojedobno objavljena, u cijelom slučaju ništa nije bilo sporno.

Momci u crnim odorama

– Djeca su se veselila, to su djeca hrvatskih branitelja. Hrvatski branitelji obnovili su ovaj klub, da nismo bili za dom spremni – gdje bismo bili danas? – kazao je novinarima nakon objave snimke Mužinić.

Peđa Grbin kaže da je cijeli slučaj dokaz da je u Hrvatskoj na djelu relativizacija ustaštva i da je ZDS očito legaliziran. I to, kaže, unatoč odlukama Ustavnog suda prema kojima je to govor mržnje i odlukama Europskog suda za ljudska prava koji je potvrdio odluku u predmetu Šimunić.

– Kod nas se unatoč tomu ne događa ništa. Premijer Plenković jedno govori, a drugo radi. Sve za što se Tomislav Karamarko javno zalagao Andrej Plenković je potiho proveo. Nadam se da se nitko neće iznenaditi kada se uskoro u nekom od hrvatskih gradova pojave momci u crnim odorama koji će zagovarati protjerivanja drugih i drukčijih – kazao je Grbin.