Medijska pismenost bitna je za demokratsku sigurnost Europe

Koliko se preklapa, a koliko razlikuje pristup u radu starije i mlađe generacije novinara, bila je glavna tema panela "Bardovi novinarstva vs NextGEN", a kojim je moderirala profesorica Marijana Grbeša-Zenzerović. Dario Topić, Večernjakov novinar mlađe generacije, istaknuo je da je u svojoj redakciji prošao sve stepenice profesionalnog rada, od početnih priča u gradskoj rubrici do terena, i da je to ispravan način na koji se treba tretirati mlade novinare kako se ne bi, nezadovoljni odrađivanjem copy-paste novinarstva, pretvorili u "ljudski ChatGPT".

Drago Hedl, etabliran i utjecajni istraživački novinar i književnik, smatra kako su urednici na mukama, između vlasnika i oglašivača, zbog čega imaju malo vremena za rad s mladim novinarima. No, isto tako misli da su novinari otkrili više korupcije i kriminala u društvu od institucija čiji je to posao. - Malo smo ovo društvo, za milimetar, učinili boljim, uz velike žrtve. Najveći je problem to što redakcije nemaju novca platiti novinare da se pet dana bave jednom temom. Pomogli smo društvu da prepozna i vidi kada dođe na izbore da budu obaviješteni. To bi trebala biti naša uloga, otvoriti oči i ukazivati, više od toga ne možemo – rekao je Hedl.

U sklopu rasprave gosti su se dotaknuli neočekivane teme: koliko bi dugo danas trebao trajati televizijski dnevnik? Tu je temu pokrenula Mirjana Rakić, dobro poznata televizijska novinarka, koja je uvjerena da je 75 minuta, koliko danas traju dnevnici, previše. Zbog toga su vijesti po njoj dosadne. - U Njemačkoj, zemlji od 80 milijuna stanovnika, dnevnik traje 15 minuta – rekao je Andro Anić, predstavnik mlađe generacije novinara koji svoj sadržaj predstavlja novim publikama na TikToku i drugim platformama.

Za sve, a posebno mlađe generacije koje su odrasle upravo na tim platformama, posebno je bitna i medijska pismenost, što je ujedno i ime panela kojim je moderirao Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Agencije za medije, a na kojem su govorili Andrea Čović Vidović iz hrvatskog predstavništva Europske komisije, Stela Lechpammer iz Večernjeg lista te Igor Vukasović iz Hrvatskog Telekoma. - Definicija medijske pismenosti je najveći problem, jer mnogi misle da su medijski pismeni ako znaju upaliti TV, otvoriti novine ili pročitati članak. Medijski članak treba znati analizirati i pristupiti mu. Ako zaronimo malo dublje, vidimo da je riječ o vrlo kompleksnoj kompetenciji jer je to pojam koji obuhvaća brojna znanja i vještine – upozorila je Lechpammer. Čović Vidović je istaknula i kako je medijska pismenost bitna i za demokratsku sigurnost Europe.

- Opismenjavanje građana danas je veći izazov nego ikad prije. Kada je u pitanju AI pismenost, glasovi koji dolaze s jedne i druge strane Atlantika govore da je AI potencijalno vrlo opasan i da ga treba regulirati pa smo upravo zato i ponosni na to da ga mi reguliramo. Više je inicijativa kojima EK potiče AI pismenost, a posljednja je ona od lani iz studenog koju smo nazvali Štit demokracije. Mi ne ulazimo u obrazovne sustave, ali izdvajamo sredstva kojima državama članicama osiguravamo to opismenjavanje. Na Europskoj razini reguliramo i društvene mreže koje u Europi moraju igrati po europskim pravilima – rekla je Čović Vidović.

Igor Vukasović istaknuo je da sve kreće od kuće, ali i od institucija, škola, pa potom i korporacija. – HT se medijskom pismenošću bavi 13 godina, a potreba za tom edukacijom raste pogotovo danas, u svijetu AI alata. Situacija je takva da to nitko ne može pratiti, pa je jedini alat koji imamo edukacija. Alati za moderno doba su program koji smo razvili s edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, a poanta je da su djeca i mladi apsolutno nesvjesni rizika kojem se izlažu u digitalnom svijetu jer na njega gledaju nekritički. Mi smo razvili program kako bismo osvijestili te rizike. S programom smo krenuli 2023. i više od 200 škola je prošlo kroz njega – kazao je Vukasović.