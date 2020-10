Prijavio je da posjeduje 5,6 milijuna kn vrijednu imovinu, a 'težak' je četiri puta više

Porezna reforma: nerazmjer imovine oporezivat će se sa 60%

U sklopu nove porezne reforme koja se sprema u Hrvatskoj i izmjena Zakona o porezu na dohodak planira se drastičnije kažnjavati one kod kojih se utvrdi nerazmjer između prihoda i imovine. Trenutačno se kod takvih slučajeva utvrđeni nerazmjer oporezuje najvećom stopom poreza na dohodak od 36 posto uvećano za 50 posto, a to znači s ukupno 54 posto. Od iduće godine najveća stopa poreza na dohodak smanjit će se s 36 na 30 posto, a niža s 24 na 20 posto. A kako bi se izbjeglo da time oni koji imaju nerazmjer imovine prođu bolje, odnosno da se i njih tako ne bi manje oporezivalo, uvest će se novost da se taj nerazmjer oporezuje novom najvišom stopom od 30 posto plus još 30 posto, a to znači s ukupno 60 posto. Tako će država uzimati u tim slučajevima 60 posto imovine za koju se ne može utvrditi porijeklo. No sporovi u tim slučajevima traju dugo i prilično su komplicirani. (Ljubica Gatarić)