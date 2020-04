Priča o bjeguncu za kojeg FBI tvrdi: Skrivao se u pećini nakon što je ubio ženu i djecu

Stravična eksplozija koja je izbila crepove s krovova kuća te okvire vrata i prozora na udaljenosti od kilometra 10. travnja 2001. godine probudila je stanovnike Scottsdalea u američkoj Arizoni.

Eksploziju je pratio požar, koji je prijetio širenjem i na okolne kuće. Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci, a kada su završili s gašenjem požara te ušli u kuću, doživjeli su šok. Jer u spavaćoj sobi našli su beživotna tijela žene i dvoje djece. Svima im je bio prerezan grkljan, a osim toga ženi su u glavu i tijelo bila ispaljena dva hica. Policiji nije trebalo dugo da ustanovi kako je riječ Mary Fisher (38) te njezinoj djeci Brittney (12) i Bobbyju (10).

Planiran zločin

I dok su njih troje ležali mrtvi u svojim krevetima, nigdje nije bilo ni traga njihovu suprugu, odnosno ocu Robertu Williamu Fisheru. Taj medicinski tehničar, koji je uz to bio američki vojni veteran i vatrogasac, nestao je bez traga. Uskoro će postati osumnjičen za brutalno ubojstvo svoje obitelji i palež kuće kako bi prikrio zločin koji je dugo planirao. Jer istragom je ustanovljeno da su Mary i njezina djeca ubijeni barem deset sati prije eksplozije, što znači da je Fisher imao poveću prednost u bijegu.

Istražujući ubojstvo, policija je pretpostavila da je Fisher svoju obitelj brutalno ubio jer se Mary htjela razvesti od njega. A kao dijete razvedenih roditelja, zbog čijeg je raspada braka imao traume cijeli život, to je bilo nešto što Fisher nije mogao podnijeti. Sve to policija je doznala istražujući ubojstvo, a sve što su našli tragajući za Fisherom bio je automobil njegove supruge kojim je pobjegao. Vozilo je nađeno 20. travnja 2001. godine u šumi Tonto National Forest, a u vozilu je bio i obiteljski pas. Nakon tog otkrića policija je pretražila šumu, no ne i obližnju mrežu podzemnih pećina, koje su bile pogodne za skrivanje.

Fisher, čije je ime uskoro dospjelo na listu 10 najtraženijih bjegunaca FBI-a, bio je strastveni lovac i ribar. I kao takav znao je preživjeti u prirodi pa je jedna od pretpostavki bila da je mrežu špilja koristio za skrivanje ili bijeg. Postojale su i nedokazane tvrdnje da se možda u tim špiljama ugušio zbog nedostatka kisika. No njegovo tijelo nije nađeno, a kako je FBI ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja te kako je bila riječ o brutalnom zločinu, u sljedećih nekoliko godina FBI je dobio stotine i stotine poziva.

Iako su ljudi koji su zvali tvrdili da su ga vidjeli, sve su se te informacije pokazale lažnima. U veljači 2004. godine osoba koja je nevjerojatno sličila Fisheru uhićena je u Kanadi. Taj je muškarac proveo tjedan dana u pritvoru, dok njegova obitelj nije potvrdila njegov identitet. Potom su se pojavljivale informacije da bi se mogao skrivati u Coloradu pa u Arizoni. Iako je policija upala u te kuće, Fishera nije našla. Smatra se da bi se mogao skrivati na Floridi ili u Meksiku, a 2019. godine FBI je objavio seriju fotografija na kojima je prikazano kako bi danas 59-godišnji Fisher mogao izgledati.

Dijete razvedenih roditelja

No sve to nije pomoglo da se uhiti osoba koju FBI smatra naoružanom i opasnom.

– On je okrutan i distanciran. Voli imati pod kontrolom sve i svakoga oko sebe. Pravi je kontrol-manijak. Prema svojoj djeci bio je hladan, no pred drugima se trudio prikazati kao odan i posvećen obiteljski čovjek. S obitelji se nije prečesto družio jer se bojao previše zbližiti s ljudima. Strahovao je da će se s njima zbližiti, a da će ga oni nakon toga ostaviti – rekla je istražiteljima nakon ubojstva Ginny Cooper, njegova punica.

Taj strah od ostavljanja, s kojim je živio od svoje 15. godine kada su mu se roditelji razveli, bilo je nešto što ga je obilježilo i na koncu vjerojatno pretvorilo u brutalnog trostrukog ubojicu. Svojim kolegama na poslu prije ubojstva govorio je da ne bi mogao podnijeti da ga supruga ostavi i odvede mu djecu. Govorio je da bez svoje obitelji ne bi mogao živjeti. No te njegove riječi nitko od njegovih kolega nije shvatio kao najavu zločina. Da jest, Mary Fisher i njezina djeca možda bi bili živi.