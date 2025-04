Približava nam se ekstremno hladan zrak: Temperature će drastično pasti, bit će i snijega

Danas će biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti te na jugu Hrvatske uz prolazno više oblaka, uglavnom od sredine dana, lokalno je moguća slaba kiša ili pokoji pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren, na kopnu sjeveroistočni, a na Jadranu burin u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Izdan je niz žutih upozorenja zbog vjetra i to za Dalmaciju, Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić.

U prvom dijelu subote, navodi DHMZ, bit će pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom i danju podjednako toplo ili malo toplije nego prethodnih dana. Poslijepodne sa sjevera slijedi postupno naoblačenje, navečer i u noći mjestimice kiša. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. U unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Navečer će naglo zapuhati jak, na udare olujan sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 13 °C. Najviša dnevna između 17 i 22 °C. Upozorenja za subotu izdana su zbog vjetra za osječku i zagrebačku regiju.

U nedjelju će biti promjenjivo, vjetrovito i osjetno hladnije. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji, a na kopnu i malo snijega, poslijepodne ponajprije na istoku i u obliku pljuskova. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu jaka i olujna bura. Za cijelu zemlju upozorenja su izdana za nedjelju. Naime, narančasto upozorenje na snazi je zbog vjetra za zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal, dok su žuta izdana za ostatak zemlje.

Foto: DHMZ

Istramet navodi kako će se u drugom dijelu vikenda na naš dio Europe sručiti ekstremno hladan zrak za doba godine pa će temperature zraka biti i do 15 °C ispod prosjeka. Hladan zrak prodrijet će u nedjelju, a zahladnjenje će posebno biti izraženo u kontinentalnoj Hrvatskoj. Hladnije vrijeme trebalo bi potrajati i kroz prvi dio idućeg tjedna.

Državni hidrometeorološki zavod ističe kako će u ponedjeljak na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti su uz lokalno više oblaka mogući pljuskovi snijega. Vjetar mjestimice umjeren sjeverni, na Jadranu i dalje jaka, na udare olujna bura. Jutra će biti hladnija pa je ponegdje na kopnu moguć slab mraz.