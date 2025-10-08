Pretilost djece globalni je problem, a zdrava hrana postaje luksuz

U dva desetljeća pretilost među djecom od 5 do 19 godina utrostručena je, a broj djece i adolescenata s prekomjernom težinom udvostručen je u više od 190 zemlja te ih je danas u svijetu 391 milijun prema UNICEF-u. Globalno je udio pretile djece (9,4%) prvi put premašio udio pothranjene djece (9,2%).



Dobra je vijest pad udjela pothranjene djece jer su gladna djeca najveći poraz humanosti i socijalne pravednosti u nekoj državi ili svijetu, ali loše je što broj pretile i djece s prekomjernom težinom nezaustavljivo raste. I ostavlja brojne posljedice na njihovo zdravlje. Nažalost, dostava "hrane" i prodaja pekarskih proizvoda bujaju u svijetu, ali i Hrvatskoj, izbacujući s obiteljskih jelovnika voće, povrće i proteine. Agresivna reklama sve prodaje, pa i jeftinu visokoprerađenu i brzu hranu pa mnogi prosječni roditelji misle da su se dokopali boljeg života jer si mogu priuštiti učestale isporuke takvih obroka na kućna vrata. Nekontrolirana, laka dostupnost takve hrane, prema UNICEF-u, ne zaobilazi ni zemlje koje se još bore s dječjom pothranjenošću.