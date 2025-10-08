Pretilost djece globalni je problem, a zdrava hrana postaje luksuz

U dva desetljeća pretilost među djecom od 5 do 19 godina utrostručena je, a broj djece i adolescenata s prekomjernom težinom udvostručen je u više od 190 zemlja te ih je danas u svijetu 391 milijun prema UNICEF-u. Globalno je udio pretile djece (9,4%) prvi put premašio udio pothranjene djece (9,2%).
Dobra je vijest pad udjela pothranjene djece jer su gladna djeca najveći poraz humanosti i socijalne pravednosti u nekoj državi ili svijetu, ali loše je što broj pretile i djece s prekomjernom težinom nezaustavljivo raste. I ostavlja brojne posljedice na njihovo zdravlje. Nažalost, dostava "hrane" i prodaja pekarskih proizvoda bujaju u svijetu, ali i Hrvatskoj, izbacujući s obiteljskih jelovnika voće, povrće i proteine. Agresivna reklama sve prodaje, pa i jeftinu visokoprerađenu i brzu hranu pa mnogi prosječni roditelji misle da su se dokopali boljeg života jer si mogu priuštiti učestale isporuke takvih obroka na kućna vrata. Nekontrolirana, laka dostupnost takve hrane, prema UNICEF-u, ne zaobilazi ni zemlje koje se još bore s dječjom pothranjenošću.
Izraženija prekomjerna težina kod djece i mladih ne samo da može utjecati na njihovo samopoštovanje i socijalnu isključenost već je povezana i s nizom metaboličkih poremećaja. U SAD-u je više od petine pretile djece i mladih, u Njemačkoj četvrtina.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
VIDEO Modrić uhvaćen kako naručuje odrezak od 300 eura, poslije toga je ponavljao samo jednu riječ
Brojni Hrvati prijavljuju ovaj problem u trgovinama: 'Zakon je jasan, ne smiju to raditi'
FOTO Naš poznati glumac na studiju je zarađivao konobareći, sina je spasio od ovisnosti, a imao je dvije velike ljubavi
Od sutra na snazi stroža pravila za uplate novca: Jedan pogrešan potez mogao vi vas skupo stajati
Želite prijaviti greške?
Jezera i podzemni vinski grad u 400 milijuna eura teškom megaprojektu Müllerov brijeg
Ova taktika Ukrajinaca pokazala se odličnim potezom: Najavili su velike planove kako bi odbili neumoljive ruske napade
Andy Bara otvoreno za VL o najvećem talentu Dinama: Dajte mu da igra! Ili ga pošaljite u juniore...
Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede
Još iz kategorije
Greta Thunberg u svom poremećaju iz spektra autizma pronašla je ‘supermoć’
Primjerice, studija Švicarskog saveznog instituta za tehnologiju koja je 2023. istražila utjecaj Gretinih klimatskih prosvjeda, utjecala je na životne navike Švicaraca: njih čak 30% promijenilo je svoje navike vezane uz prijevoz, kupnju i recikliranje.
Kako kreativnim računovodstvom natjerati Rusiju da plati ratnu odštetu
To je igra mladog tigra zvanog EU. Ruski medvjed neće biti sretan, ali led je krenuo, Komisija tvrdi da je našla čvrste pravne temelje za takav manevar i prijedlog uskoro ide van, a onda počinje i odlučivanje u Vijeću EU, među državama članicama.
Histeriziranje o ekstremistima ne pomaže, za njih glasa trećina birača
Ako više od četvrtine Nijemaca glasa za AfD, znači da je ostatak Njemačke podcijenio tu stranku, ali i bijes birača prema političarima s centra i ljevice
Zašto se Šeparović, Arlović i Palarić nisu vezali lancima pred Ustavnim sudom?
Zar će petero sudaca nakon protesta zbog izbora aktualnog predsjednika biti takvi licemjeri i sudjelovati u radu "tako" izabranog novog predsjednika Ustavnog suda
Dokad će u ratu obranjeni hrvatski teritorij u miru naseljavati stanovnici Dalekog istoka
Doduše, izbjegli Hrvati iz BiH prvenstveno su se odlučili za Hrvatsku, dok su Srbi i Bošnjaci, koji su u desetljećima nakon rata "curili" iz BiH, odabrali Njemačku, Sloveniju, Austriju i druge bogatije članice EU.
Trump krenuo i na najomiljeniju metu desničarskih teorija zavjere
Bez demokrata, i Trumpova Amerika postat će jednopartijska država, poput Putinove Rusije ili Xijeve Kine. George Soros je samo simbol i put da se to ostvari
I 25 godina nakon Miloševićeva pada Srbija se ne uspijeva izvući iz krvavih ‘90-ih, a zadnjih 12 godina živi nemoguću regresiju
Vučićeva Srbija je nedovršena država koja se nikako ne može pomiriti sa svojim granicama, baš kao što se nije mogla ni Miloševićeva Srbija
Za kršćane najnasilnije mjesto na svijetu je – Nigerija
Kako god, mnoštvo ljudi i organizacija i medija troše se na propalestinske prosvjede, mnogi resursi, mnogo političkog lobiranja, diplomatskog, i sve je to u redu, i bilo bi u redu, da u svijetu ne postoje još neka druga žarišta, slična, a možda i mnogo gora, koja uopće nisu u fokusu svjetske javnosti, za koja se gotovo uopće ne čuje.
Vučić ne priznaje poraz, kao što nije ni Milošević prije 25 godina
Europa je suočena s nevjerojatnim brojem poteškoća i nema kapaciteta za koncentraciju na Zapadni Balkan, pa će "obojena revolucija" teći koliko on to bude želio
Kome smeta moralni čin ustavne sutkinje Maše Marochini Zrinski?
Sudac koji se ponaša kao aktivist prestaje biti sudac. Ustavni sud nije prostor za osobne frustracije ni za stranačku lojalnost. Tko napušta sjednicu zato što mu se ne sviđa ishod glasovanja ne brani instituciju, nego je napušta i svjesno produbljuje podjele.
zasto se ne sankcionira roditelje cija su djeca odojci?