Preminula je istaknuta srpska političarka Latinka Perović: Protivila se Miloševićevoj politici

Poznata srpska povjesničarka i političarka Latinka Perović preminula je u dobi od 89 godina, javlja N1.rs.

Diplomirala je studij povijesti i doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1975. godine. Od 1968. do 1972. godine, bila je tajnica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, kada je smijenjena s Markom Nikezićem, tadašnjim predsjednikom CK SKS, u tzv. čistki srpskih liberala.

Politički se aktivirala s obnovom višestranačja u Srbiji. U tom periodu bila je među onima koji su se protivili politici Slobodana Miloševića. Bila je član Političkog savjeta Liberalno-demokratske partije (LDP) i Građanskog demokratskog foruma.

Latinka Perović dala je intervju za Večernji list u veljači 2021. godine u kojem je govorila o svojem životu, ali i o raspadu Jugoslavije i što je dovelo do toga.

"Jugoslavija se raspala zato što je Srbija jednostrano odbacila postojeće rješenje. Tadašnje vodstvo Srbije vratilo se na centralizaciju i unitarizaciju Jugoslavije, poništen je konfederalni status republika, ukinute su pokrajine i počelo se razgovarati s pozicije sile. Postupno su se rušili stupovi koncepta Jugoslavije koji je nastao u tijekom i neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Najprije je to došlo s biološkim krajem Josipa Broza Tita, onda je došlo do raspada SK na Četrnaestom kongresu, a na kraju se vojska stavila na srpsku stranu, što se dogodilo i ostalim višenacionalnim saveznim institucijama. Nakon svega toga bilo je vrlo jasno da drugi u Jugoslaviji ne mogu pristati na rat protiv samih sebe u ime jedinstva neke centralizirane Jugoslavije s dominacijom relativno većinskog naroda. Tako ja to vidim", kazala je tada.

