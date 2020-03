'Dani, tjedni, a možda i mjeseci pred nama bit će teški, moramo se pripremiti za najteže situacije'

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti zbog situacije s koronavirusom.

– Nakon što se počela smanjivati u Kini, Europa je postala novo svjetsko žarište gdje je broj umrlih premašio broj umrlih u Aziji. U proteklih devet dana umrlo je ljudi koliko je u prethodna tri mjeseca, naša susjeda Italija od danas ima više umrlih nego u Kini s preko 3.400 žrtava Zasad u Hrvatskoj imamo 105 zaraženih osoba, a više od 12.000 u samoizolaciji. Među njima imamo i prvu žrtvu, a uzroci smrti još se utvrđuju – rekao je premijer Plenković.

– Broj oboljelih svaki dan raste, no zasad raste sporije nego u drugim državama. Prvi slučajevi zaraze u Hrvatskoj nisu došli iz Kine već iz susjedne Italije i Austrije. Virus ne poznaje granice, moramo se znati obraniti. Stoga smo bili prisiljeni na uvođenje radikalnih mjera koje su na snagu stupile u ponoć. To mijenja svakodnevni život, ali nema izbora – rekao je.

– Moramo biti svjesni da će dani, tjedni, a možda i mjeseci pred nama biti teški. Na nama je da se pripremimo i za najteže situacije i da svaki dan uložimo sve moguće napore na svim razinama da bude što manje izgubljenih života. – dodao je.

VIDEO Zašto je važno ostati kod kuće?

– Borba protiv koronavirusa najveća je kriza od Domovinskog rata i najveći izazov za sve nas. Kao i tada to zahtjeva naše jedinstvo, odgovornost i pribranost. Zdravlje i životi naših ljudi naš su prvi prioritet. Moramo učiniti sve da spasimo svaki ljudski život. To nije samo odgovornost zdravstvenog sustava, to je odgovornost svakog od nas. Svi smo podjednako ugroženi i možemo zaraziti svoje najbliže, moramo shvatiti da virus ne putuje već ga prenose ljudi koji stupaju u kontakt s drugima, ne pridržavaju se higijenskih uputa ili ga kretanjem prenose diljem zemlje – kazao je premijer Plenković i pozvao građane da se pridržavaju uputa stručnjaka.

– Suzbijanje epidemije u Kini dokaz je učinkovitosti rigoroznih mjera stoga posebno apeliram na naših 12.000 građana u samoizolaciji da se strogo drže propisanih pravila.

– Zdravlje našeg gospodarstva drugi je naš prioritet. Već sada znamo da će epidemija koronavirusa imati značajne posljedice na naše gospodarstvo. Zahvaljujući tome što je naša gospodarska situacija danas bolja nego prije nekoliko godina naše je gospodarstvo danas otpornije na šokove. No, vlada je donijela paket od 63 mjere kojima je cilj očuvati radna mjesta i likvidnost poslodavca. Poslodavcima ćemo za svakog radnika isplaćivati neto plaću od 3.250 kuna – rekao je Plenković i naglasio kako mjere neće moći koristiti oni koji budu otpuštali radnike.

Premijer se zahvalio svim zdravstvenim djelatnicima koji su na prvoj crti borbe protiv koronavirusa, ali i svim radnicima, poput blagajnica i vozača, koji rade u ovim iznimnim uvjetima.

– Ovo su teški dani i drugi veliki ispit za Hrvatsku, Hrvatska je u ratu protiv virusa, panike i negativnih društveno ekonomskih posljedica. Svi skupa moramo pokazati jedinstvo, ovo nije vrijeme za podjele. Surađujemo dobro i s predsjednikom Republike. U našim odlukama oslanjamo se na mišljenje stručnjaka i znanstvenika. Sve što zna Vlada, znaju i svi građani. Budimo na razini zadatka i pokažimo da se Hrvatska zna nositi s izazovima – rekao je.

