Prekršio samoizolaciju jer je išao gnojiti njivu: Morat će vratiti i poticaje?

Izašao je iz kuće i tako prekršio samoizolaciju u kojoj je bio samo kako bi rastresao gnojivo na njivi. Zbog toga je Dragutin Hanžek (52) dobio kaznu od 8000 kuna, a sada poručuje kako ga je dotukla vijest o tome da će se na izbore moći iz samoizolacije.

On se 12. ožujka vraćao poslodavčevim kamionom iz Italije. Kako je kazao, na obje slovenske granice su bile neopisive kolone, a sve zajedno je proveo gotovo 20 sati dok nije ušao u Hrvatsku.

- Sve to vrijeme sam bio u kabini kamiona. Sat vremena koji sam proveo na traktoru kad sam odvezao gnojivo me stajalo velike kazne, a kao da to nije isto. Bio u kamionu ili u traktoru. Nakon deset sati koliko sam proveo na granici Dubrava Križovljan, uručeno mi je na terminalu rješenje o samoizolaciji u trajanju od 14 dana, počevši od 14. ožujka. U dvorištu imamo gnojnicu koja je bila puna, i ja sam u vrijeme kad nigdje nikoga nije bilo, gnoj natrpao na prikolicu. Zvao sam sve po redu. Od stožera koji donosi mjere o virusu, do policije i pitao ih smijem li odvesti gnoj na polje, gdje sam imao namjeru posaditi kukuruz na dva hektra koliko imamo. Nitko mi nije znao točno reći osim policije. Rekli su da ne smijem - kazao je Hanžek za 24sata.

Naveo je kako se bližilo vrijeme sandnje kukuruza, odvezao gnoj na polje koje je u blizini kuće.

- Naravno postoje i dobre duše i netko me prijavio. Odmah je došla policija u kući i pitali su ga je li izlazio iz kuće. Gledajte ja sam pošten čovjek i ne mogu poput Plenkovića gledati ljude u oči i lagati im. Rekao sam istinu, iako policajci nisu imali nikakav dokaz. Sutradan je došla Sanitarna i uručili su mi rješenje o kazni od 8000 kuna - kaže ogorčeno.

- To da će se smjeti ići na izbore i napustiti kućnu izolaciju me dotuklo, jer ispada da kad paše HDZ-u korona nije ništa opasno već se radi o nekakvoj prehladici. HDZ-e izgleda ne preže ni pred čime kako bi ostali na vlasti. Budem otišao na biralište, ne da zarazim nekog, jer veće zaraze od kuge koja vodi ovu državu nema. Srozali su nas na posljednje mjesto u Europi, pa to je van svake pameti - kaže 52-godišnjak za 24sata.

Upitan o razmjerima štete kazao je kako je kasno za sadnju kukuruza i da mu je sjeme propalo i da će morati kako stvari stoje vratiti i 2000 kuna poticaja koji je dobio za sadnju.