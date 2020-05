U Splitsko-dalmatinskoj županiji troje novooboljelih, dvoje je s Brača

U Hrvatskoj je ukupan broj zaraženih od koronavirusa 2207. Oporavljeno je 1808 bolesnika, dok je preminula 91 osoba.

10:29 - U Ličko-senjskoj županiji 25. dan zaredom nema novooboljelih osoba. Izliječeno je još 8 osoba te se ukupan broj izliječenih povećao na 21. U posljednja 24 h provedeno je testiranje nad 4 osobe te se čekaju rezultati za ukupno 8 uzetih uzoraka.

10:21 - Na današnji dan imamo jednu novooboljelu osobu od koronavirusa na području Šibensko-kninske županije. Riječ je o štićenici Doma za starije i nemoćne osobe 'Cvjetni dom' Šibenik, a epidemiološki izvidi su u tijeku. Više pročitajte OVDJE.

10:06 - Od ukupno 233 obrađena testa sa područja Splitsko-dalmatinske županije 3 su novooboljele osobe i to iz Supetra 2 i Splita 1.

Od 233 obrađena testa 43 uzorka su sa otoka Brača. Među novooboljelim osobama jedna je zdravstvena djelatnica KBC-a Split (medicinska sestra) koja se nalazi u samoizolaciji. U odnosu na jučerašnji dan još je 12 osoba izliječeno te je do sada na području Splitsko-dalmatinske županije ukupno ozdravilo 405 osoba.

43 osobe su hospitalizirane. 103 zdravstvena djelatnika se nalaze u samoizolaciji. 5 osoba je na respiratoru i to 4 iz Splitsko-dalmatinske županije i 1 iz Šibensko-kninske županije. 7 osoba se nalazi u karanteni hotela Zagreb na Duilovu.

na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je zabilježeno 557 slučajeva zaraze koronavirusom.

10:05 - U Karlovačkoj županiji nema novooboljelih osoba od koronavirusa već nekoliko tjedana, tako da ukupno imamo 30 oboljelih. Jučer je testirano oko 50 osoba. Do sada je pristiglo oko 40 nalaza i svi pristigli su negativni. Tijekom dana očekuju se rezultati i ostalih 10-tak uzoraka. Ukupno je testirano 2007 osoba. Tijekom dana bit će testirano oko 40 osoba.

U OB Karlovac nema niti jednog pacijenta oboljelog od koronavirusa, na kućnom liječenju još ih se nalazi 2, 1 osoba je preminula. U Karlovačkoj županiji je izliječeno 27 osoba.

Video: Policija kontrolira putnike koji putuju trajektom s Brača u Split

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U OB Karlovac trenutno se liječi 165 pacijenta, kroz hitni ambulantni prijem pregledano je 185 osoba, a 1150 osoba pregledano je u redovnom ambulantnom pregledu. Pod mjerama samoizolacije, kao kontakti oboljelih osoba nalaze se 2 osobe, kažu u Stožeru civilne zaštite Karlovačke županije.

9:57 - Zbog koronavirusa u KBC-u Split još se uvijek na liječenju nalazi 12 korisnika Doma za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici, doznaje se od povjerenice toga doma Helene Bandalović.

Do danas se u dom, s liječenja u COVID bolnici, vratilo 39 korisnika od 68 hospitaliziranih zbog koronavirusa, dok ih je deset tamo bilo u samoizolaciji, kazala je za Hinu.

U samoizolaciji je bilo još 54 korisnika koji su bili smješteni u makarsku Bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Biokovka iz koje su se u dom vratili prije dva dana. Samoizolirani štićenici u Makarskoj dva su puta bili testirani i oba puta negativni.

"Tijekom proteklog razdoblja u domu smo na koronavirus testirali ukupno 293 korisnika, od čega je 225 njih bilo negativno, a 68 pozitivno. Zaposlenika je testirano 159 od čega je bilo njih 15 pozitivnih. Nažalost, do danas je u bolnici preminulo 18 korisnika", kazala je Bandalović.

9:53 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji epidemiološka situacija je stabilna, a to pokazuje kako već petnaest dana nema novooboljelih osoba od COVID-19. Ukupan broj oboljelih osoba i dalje stoji na 40 njih. Trenutno u županiji nema hospitaliziranih osoba, a u protekla 24 sata nema novih izliječenih osoba te tako ukupan broj do sada izliječenih osoba na području županije iznosi 39. U protekla 24 sata testirano je 53 osoba, što iznosi ukupno testiranih do sada na području županije 1550. U Vukovarsko-srijemskoj županiji nema pozitivnih zdravstvenih radnika.

9:32 - Bjelovarsko-bilogorska županija ni danas nema novooboljelih. Jučer je testirana 31 osoba. 29 nalaza je negativno, a za 2 osobe rezultati se očekuju tijekom dana.

9:27 - U Istri je unutar 24 sata ispitano 85 uzoraka brisa, od kojih je jedan pozitivan na koronavirus (COVID-19). Riječ je o osobi iz samoizolacije, koja je došla zrakoplovom iz Frankfurta u Zagreb, dana 2. svibnja 2020. godine. U navedenom zrakoplovu kasnije su evidentirani putnici s pozitivnim nalazom na infekciju virusom SARS-CoV-2.

Trenutno je na ispitivanju 19 uzoraka brisa zbog sumnje na koronavirus (COVID-19).

8:12 - Na području Virovitičko-podravske županije, jedanaesti dan zaredom, nema novozaraženih osoba od koronavirusa javili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. U zadnjih 24 sata, testirano je 26 osoba i sve su bile negativne na COVID 19. Ukupno je do sada, s područja naše županije, testirano 836 osoba. Od početka pandemije, na području Virovitičko-podravske županije, devet je osoba zaraženo od koronavirusa. Pet osoba se oporavilo, troje je još zaraženo, a jedan muškarac je preminuo od COVID-19.

7:40 - "Dugo godina sam radila u bolnici. Kada je velika gužva, kada se događa puno stvari, rijetko se dogodi, ali kao što smo vidjeli dogodi se. Inspekcija zdravstva je u Spltu i trebamo pričekati što se dogodilo. Kada se radi o hitnom prijemu i dođe veliki broj pacijenata, onda postoji nažalost trenutak da se dogodi zamjena. To je nemila sitacija, za bolnicu kao i ravnatelja Meštrovića kojeg poznajem i on je uzor u medicini, odgovoran, čovjek koji je cijeli život posvetio struci, teško mu je, teško je i ministru", kazala je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević u Mreži Prvog HRT-a.

"Moramo imati razumijevanja za takve situacije i što se dogodilo. Bilo je u jednom trenutku u KBC Split hospitalizirano preko 120 osoba s koronavirusom. Pacijenti su se premještali i u dva sata u noći. Svi radimo u suradnji i nastojimo spriječiti epidemiju", kazala je Željka Karin, ravnateljica NZJZ SDŽ.

"KBC Split nije slaba karika", kazala je Grba Bujević.

"Pacijent s Brača koji pušten iz KBC Split bio JE asimptomatski. Izvidi se rade, ne znamo je li to nulti pacijent. KBC nije slaba karika", kazala je Karin.

"Od 119 uzoraka s Brača imamo samo jednog pozitivnog. Do sada je 39 zaraženih", kazala je Karin.

Video: Skandal u splitskom KBC-u

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Let iz Frankfurta

"Ovih četvero s leta se još traže. Avioindustrija ima dobre mjere i treba vidjeti jesu li poštivane sve mjere, treba vidjeti što će reći epidemiolozi. Nemam saznanja", kazala je Grba Bujević.

"Nije donešena odluka da naši državljani dolaze tek tako. Mislim da će ovo sve biti dobro", kazala je Karin.

"Ti ljudi koji su došli imali su pravo na to. Moram naglasiti da se u Istri radi o čovjeku, Španjolcu koji je oženjen s hrvatskom državljankom, ima djecu, on se vratio doma. Problem je da smo mi nako sedam dana dobili informaciju da ima ljudi s toga leta. Epidemiolozi su odmah reagirali. Od njih sedam jedan je pozitivan. Provjerava se cijela situacija sa svim putnicima", kazao je šef Istarskog stožera Dino Kozlevac.

Otvaranje granica

"Otvaraju se granice, prošla su dva tjedna od ublažavanja mjera, ne možemo ostati zatvoreni, teško je svima, onima u samoizolaciji, morat ćemo živjeti s koronom. Stožer intenzivno prati učinak mjera. Pokazalo se da je unatoč kršenja mjera epidemiološka stuacija povoljna. Moramo se sve više vraćati u normalu. Naši sugrađani su se pokazali odgovornima. Moramo imati oči otvorene, ne možemo se zatvoriti, ni zaustaviti dolazak ljudi, a da, postoji uvijek opasnost. Neće oni doći i hodati po svuda. Dobit će određeni obrazac, preporuka će biti da hodaju s maskama, nije obavezna. Svi ugledni časopisi napisali su da smo našim mjerama doprinijeli situaciji", kazala je Grba Bujević.

"Moramo se držati mjera, čekamo turiste, naši ljudi isto će se morati pridržavati naputka. Sustav će i dalje raditi, epidemiolozi neće na godišnji, sve će se pratiti. Navikavamo se na novi način života", kazala je Karin.

"Od prije tri dana nema više obvezne mjere samoizolacije kod takvog dolaska. Svi stranci koji dolaze u Hrvatsku dobiju samo letak kako se moraju ponašati. Nema više provjere, nema više samoizolacije. Jedina mjera kontrole je samodisciplina i samoodgovornost stranaca koji imaju pravo doći i naših državljana i tu očekujem probleme jer može vrlo lako doći do ulaska koronavirusa i to može stvarati probleme sustavu", kazao je Kozlevac.

"Očekivali smo da će to ići postepeno i napravili smo plan. Mjere su nas iznenadile, išlo je prebrzo. Ljudi su to naravno dočekali s olakšanjem jer mi smo imali rigorozne mjere. Što se tiče samoizolacije, nemamo više recepta, župan je formirao povjerenstvo u kojem su najodgovorniji ljudi istarskog turizma. Organizirat ćemo se odgovorno da turisti mogu doći, ali apsolutne sigurnosti nema", rekao je Kozlevac.

7:16 - Jučer je registrirano 11 novozaraženih. U Istarskoj županiji dijagnosticiran je jedan novi bolesnik, kao i u Brodsko-posavskoj županiji. U Koprivničko-križevačkoj županiji su četiri nova bolesnika, u Zadarskoj dva, u Sisačko-moslavačkoj jedan, a u Požeško-slavonskoj županiji dva bolesnika.

Dio njih je stigao zrakoplovom iz Frankfurta 2. svibnja. Njime je među 74 putnika stiglo i 12 zaraženih osoba.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak potvrdio je da je među nozozaraženima devet radnika Đure Đakovića koji su se vratili tim letom.

Video: Luka Čičin Šain: 'Već imamo rezultate da postoje lijekovi koji mogu djelovati protiv COVID-19'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Osim njih, po jedan od zaraženih putnika sada je u Zadru i u Sisku, a u Istri se nalazi i jedan strani državljanin koji je doputovao tim avionom.

7:10 - Ministar uprave Ivan Malenica izjavio je u utorak da će Državno izborno povjerenstvo (DIP) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) zajedno donijeti određena rješenja za građane u samoizolaciji kako bi mogli izaći na izbore.

"Kada se raspusti Sabor, kada predsjednik Republike raspiše izbore, DIP koji provodi izbore, zajedno će s HZJZ-om vidjeti sve postupke i procedure pod kojim će se odvijati izbori. Mislim da će DIP zajedno s HZJZ-om u slučaju osoba kojima je izrečena mjera samoizolacije iznijeti određena rješenja i aktivnosti kako bi se i tim osobama omogućilo ostvarivanje biračkog prava", rekao je, uz ostalo, ministar Malenica u Temi dana HRT-a.

"Svi ostali su kontaktirani, neki od njih još nisu pronađeni, niti se zna gdje se nalaze, ali upozoreni su i određena im je mjera samoizolacije", objasnio je Capak.

7:00 - Ministar u unutarnjih poslova Davor Božinović je izvijestio da će Europska komisija u srijedu objaviti odluke o prelasku unutarnjih i vanjskih granica Europske unije i mogućnostima aktiviranja turizma.

U tom kontekstu će se razgovarati na koji način će pojedine države i regije svojim internim sporazumima regulirati prijelaz granice kroz faze, zaključio je.