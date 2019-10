Preko Facebooka otkrila tajnu koju su njezin otac i ujna skrivali 20 godina

Otkriti nečiji preljub nikada nije lako, a pogotovo kada je riječ o vama bliskoj osobi.

Jedna djevojka na Redditu je tako otkrila kako je saznala da njezin otac vara majku s njezinom ujnom, odnosno suprugom majčinog brata i to više od 20 godina.

Sve je zapravo otkrila njezina sestrična koja je pročitala poruke koje su preljubnici izmjenjivali na Facebooku. Odmah je nazvala svoju sestričnu i rekla joj što je otkrila, a ova joj je kazala kako obavezno mora fotografirati cijelu njihovu prepisku kako bi kasnije imale dokaz.

Potom je nazvala svoju ujnu i rekla joj što su saznale, no ova je to odmah demantirala. Rekla joj je kako je riječ samo o zafrkanciji preko interneta te da ništa od toga nije istina.

– Otišla sam na prvi vlak i došla kod sestrične te smo cijeli dan čitale njihovu prepisku. Dale smo ujni tjedan dana da prizna da ima aferu s mojim ocem prije nego što same pokažemo njihovu prepisku mojoj majci i ujaku – ispričala je djevojka.

– Činjenica da je to moj otac učinio nije me iznenadila, no znam da je slomilo srce moje nećakinje, a i moja majka će biti slomljena jer imam devetogodišnju sestru zbog koje će sigurno htjeti ostati u braku – dodala je. Korisnike Reddita pitala je za savjet, a svi su joj odgovorili kako majci mora priznati što je saznala.

Nekoliko dana kasnije djevojka je otkrila kako je rekla majci istinu i ona se sada želi rastati.

– Sr... se polako stišava iako smo i dalje optužene da smo ih razotkrile – rekla je razočarana kći.