Domovinski pokret, neki bi rekli 'imovinski', odlazi u ropotarnicu povijesti

Mnogi su i prije Domovinski pokret nazivali „imovinski pokret“. Nije to bilo bez veze, a danas se i vidi da je tome tako nakon što je Miroslav Škoro iznenada otišao s čela svoje stranke. Kakav domovinski? Kakvo domoljublje? Bio je to samo ideološki paravan, ideološka magla za prikupljanje političkih bodova i glasova na desnici kako bi se ekipa domogla vlasti. Dobro, nije to ništa čudno ni novo. Svaka stranka valjda ima za cilj osvojiti vlast i onda ostvariti svoje političke ciljeve, programe koje su predstavili biračima i na temelju kojih su dobili mandat za obnašanje vlasti ili barem dio vlasti.