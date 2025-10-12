Predsjednik Tuđman zvao me da dođem raditi u njegov Ured, ali nisam prihvatila ponudu, a moji politički heroji su Dražen Budiša i Savka Dabčević-Kučar

Jedan od najvećih i najutjecajnijih filozofa na svijetu, autor bestselera “Sapiens”, “Homo Deus”, “21 lekcija za 21. stoljeće” i “Nexus”, Yuval Noah Harari nastupit će 23. listopada u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Dolazak čovjeka čije su knjige prodane u oko 50 milijuna primjeraka i prevođene na 65 jezika spada, bez pretjerivanja, u najveći intelektualni događaj godine u hrvatskom glavnom gradu. Žena koja je imala viziju, ali i hrabrosti uhvatiti se ukoštac sa zahtjevnom organizacijom kako bi i zagrebačka publika mogla, bez vožnje do europskih prijestolnica, uživati u jednom takvom događaju je Ankica Mamić, osnivačica agencije IMC i pionirka odnosa s javnošću u Hrvatskoj, široj javnosti poznata i kao analitičarka političkih zbivanja kako kod nas tako i u svijetu. Kao stručnjakinja za komunikaciju, koja se tim područjem bavi intenzivno više od 30 godina, govori o velikim izazovima koji su se pojavili razvojem tehnologije i društvenih mreža te promjenama koje su zbog toga nastale u odnosima s javnošću, ali i secira političku scenu u Hrvatskoj u proteklih 35 godina, kojoj je i sama dala obol kao jedna od osnivačica HNS-a, ali i kao netko tko je surađivao s mnogim političarima i političkim strankama.