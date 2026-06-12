Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČEKA SE PANTOVČAK

Zoran Milanović oduzima odlikovanja Branimiru Glavašu?

Osijek: Branimir Glavaš obratio se medijima zbog Šeksa koji ga tereti za prijetnju ubojstvom
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 15:10

Riječ je o čak sedam odličja koje je Glavašu tijekom 1990-ih dodijelio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman za doprinos obrani Hrvatske u Domovinskom ratu.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ponovno će oduzeti ratna odlikovanja Branimiru Glavašu nakon što je pravomoćnom postala presuda kojom je osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima 1991. godine, doznaje novinar Dražen Ciglenečki za Novi list. Takav razvoj događaja Večernji list je najavio u četvrtak.

Riječ je o čak sedam odličja koje je Glavašu tijekom 1990-ih dodijelio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman za doprinos obrani Hrvatske u Domovinskom ratu. Među njima su Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista te dvije spomenice Domovinskog rata.

Iz Ureda predsjednika nisu izravno potvrdili odluku, ali su podsjetili na Milanovićevu izjavu iz 2021. godine kada je Glavašu vraćao odličja koja mu je ranije oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović. Milanović je tada rekao da je Glavaš imao pravno utemeljen zahtjev za povrat odlikovanja nakon što je Ustavni sud ukinuo raniju presudu, ali je istodobno naglasio da će mu, u slučaju nove pravomoćne osude, odličja ponovno morati biti oduzeta.

„Da me Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao… Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora“, rekao je tada Milanović. Sam Glavaš smatra kako nema razloga za novo oduzimanje odličja. U izjavi za Novi list poručio je da mu je odlikovanja dodijelio Franjo Tuđman zbog zasluga u obrani Hrvatske te smatra da kasniji predsjednici ne bi trebali poništavati takve odluke.

„Kada jedan predsjednik nekoga odlikuje, mislim da nema razloga da drugi predsjednik to osporava“, rekao je Glavaš. Podsjetimo, Glavaš je i ranije osporavao pravo predsjednika države da mu oduzima ratna odličja, tvrdeći da se time dovode u pitanje njegove ratne zasluge i doprinos obrani Osijeka i Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

Alka Vuica: Kada mi je mama umirala, molila sam palijativni tim da dođe pomoći. Petnaest dana nitko nije došao
Ključne riječi
Zoran Milanović Branimir Glavaš

Komentara 16

Pogledaj Sve
18
188
15:32 12.06.2026.

Kako može dijeliti odlikovanja netko tko nije bio u Domovinskom ratu, a bio je u najboljim godinama za to? Sramota

Avatar HipnosPajdaš
HipnosPajdaš
15:31 12.06.2026.

A po odličja u Osijek će doći Zoran Pusić.

B2
bordon 2
16:12 12.06.2026.

Kad je Osijeku bilo najteže Branimir Glavaš ga nije kao neki napustio i otišao za Zagreb nego je ostao u njemu. Sad je lako pričati iz ove perspektive ali 1991. trebalo je stisnut m... i ostati braniti grad.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!