Zoran Milanović oduzima odlikovanja Branimiru Glavašu?

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović ponovno će oduzeti ratna odlikovanja Branimiru Glavašu nakon što je pravomoćnom postala presuda kojom je osuđen na sedam godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim Srbima 1991. godine, doznaje novinar Dražen Ciglenečki za Novi list. Takav razvoj događaja Večernji list je najavio u četvrtak.

Riječ je o čak sedam odličja koje je Glavašu tijekom 1990-ih dodijelio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman za doprinos obrani Hrvatske u Domovinskom ratu. Među njima su Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista te dvije spomenice Domovinskog rata.

Iz Ureda predsjednika nisu izravno potvrdili odluku, ali su podsjetili na Milanovićevu izjavu iz 2021. godine kada je Glavašu vraćao odličja koja mu je ranije oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović. Milanović je tada rekao da je Glavaš imao pravno utemeljen zahtjev za povrat odlikovanja nakon što je Ustavni sud ukinuo raniju presudu, ali je istodobno naglasio da će mu, u slučaju nove pravomoćne osude, odličja ponovno morati biti oduzeta.

„Da me Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao… Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora“, rekao je tada Milanović. Sam Glavaš smatra kako nema razloga za novo oduzimanje odličja. U izjavi za Novi list poručio je da mu je odlikovanja dodijelio Franjo Tuđman zbog zasluga u obrani Hrvatske te smatra da kasniji predsjednici ne bi trebali poništavati takve odluke.

„Kada jedan predsjednik nekoga odlikuje, mislim da nema razloga da drugi predsjednik to osporava“, rekao je Glavaš. Podsjetimo, Glavaš je i ranije osporavao pravo predsjednika države da mu oduzima ratna odličja, tvrdeći da se time dovode u pitanje njegove ratne zasluge i doprinos obrani Osijeka i Hrvatske tijekom Domovinskog rata.