Predsjednica Grabar-Kitarović o slučaju Živkovića: Jedina prava odluka!

Jedina prava odluka! - poručila je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u petak na Twitteru, nakon što je objavljeno da je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru odustalo od daljnjeg postupka protiv Marijana Živkovića kojem se sudilo zbog razbijanja dvojezične ploče na zgradi policijske postaje 2013. godine.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru odustalo je od daljnjeg postupka protiv Marijana Živkovića, oca dvojice poginulih branitelja, kojem se sudilo zbog razbijanja dvojezične ploče na zgradi policijske postaje 2013. godine. Kako je za N1 televiziju to u petak potvrdio njegov odvjetnik Emil Mitrovski, postupak je obustavljen nakon novog psihijatrijskog vještačenja koje potvrdilo prvi nalaz prema kojem je Živković u vrijeme počinjenja djela bio neuračunljiv.

"Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru prije održavanja rasprave koja je bila zakazana za 5.11., dostavilo je podnesak Općinskom sudu u Vukovaru kojim se obustavlja postupak protiv Marijana Živkovića. Općinsko državno odvjetništvo je postupak obustavilo nakon provedenog novog psihijatrijskog vještačenja u ponovljenom postupku. Ono je potvrdilo prvo vještačenje u ovom slučaju, da je Marijan Živković u vrijeme počinjenja djela bio neubrojiv. Time je rasprava postala bespredmetna, a Marijan Živković je slobodan čovjek", rekao je Mitrovski.

Pojasnio je da da Živković tada ponesen emocijama i mase nije mogao upravljati svojim postupcima te da se u slučajevima u kojima vještaci to utvrde uobičajeno više ne raspravlja o meritumu. Marijan Živković izjavio je da mu je rješenje o obustavi uručeno te kratko poručio: "Ja sam mali čovjek, ali se nisam plašio ničega, a evo samo mogu plakati za mojim sinovima. Ali pravda je pobijedila i dragi Bog to valjda vidi i gleda. A i narod. Mnogi su mi rekli da se mole za mene, i sam se molim. Samo to mogu reći, hvala Bogu, ima ga i pravda je pobijedila."

"Pravna je to pobjeda, a ne politika", ističe Mitrovski koji smatra da se postupak nakon 2016. godine kada je Živković prvi put nepravomoćno oslobođen više nije trebao nit voditi.