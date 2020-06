Vučić raskolio vojvođanske Hrvate uoči izbora

Desetak dana prije parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji, koji se održavaju 21. lipnja, u hrvatskoj zajednici u Vojvodini došlo je do nove podjele. Naime, uz Demokratski savez Hrvata Vojvodine (DSHV), koji na izbore izlaze na svim razinama vlasti, na lokalne izbore u Subotici, gdje živi najveći broj Hrvata u Vojvodini i Srbiji, izlazi i Hrvatski demokratski forum (HDF).

Sve to dovelo je do novih političkih podjela i bojazni, kako kaže predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov, da se sve ono što je učinjeno tijekom proteklih godina uruši i obezvrijedi. Prema njegovim riječima, radi se o klasičnom izbornom inženjeringu i političkim igrama kojima je meta hrvatska zajednica u Vojvodini što se ne događa prvi put.

– HDF je zapravo grupa građana koja nije registrirana ni kao politička stranka ni kao udruga. Takve grupacije se pojave s vremena na vrijeme, odnosno redovito u vrijeme izbornih ciklusa poslije kojih onda opet nestanu do nekih novih izbora. Njihov osnovni program je kritika DSHV-a i mene kao predsjednika za sve što smo radili i učinili, uz nezaobilaznu podršku vlasti. Cilj je zapravo da se oslabe politički potencijali za samostalno vođenje politike i da se tako naše djelovanje svede na značaj nekakvog folklornog društva. Neki bi željeli da DSHV bude što tiši, pa i nevidljiv i da se ne zalaže za prava i interese hrvatske zajednice – kazao je Žigmanov.

Može i s Vučićem, ali bez Vulina

Prilično oštro govori o HDF-u za čijeg čelnika Zvonimira Perušića kaže da je nekada radio kao novinar i bio ratni reporter 90-ih godina. Prema njegovim riječima, Perušić je bio i prvi glavni urednik Hrvatske riječi u kojoj je zloupotrijebio položaj i sredstva poslije čega je smijenjen, što je dovelo do njegova nezadovoljstva. Dodaje i kako je Perušić zaposlen u subotičkom javnom poduzeću Vodovod i kanalizacija. Govoreći o HDF-u, Žigmanov kaže kako tu skupinu građana čine bračni partneri i prijatelji nekoliko osoba kojima je zajedničko da su zaposleni u raznim državnim poduzećima i stoga ovisni o državi koja ih plaća.

– Kako god, njihovo djelovanje razarajuće je za hrvatsku zajednicu u Vojvodini koja je i ovako svako malo na udaru. Oni dovode u pitanje sve što je napravljeno tijekom proteklih godina, a to nije nikako dobro za našu zajednicu u Vojvodini i Srbiji – ističe Žigmanov dodajući kako je pri svemu tome DSHV zapostavljen u medijima, dok HDF ima sasvim drugačiji medijski tretman što poznavateljima prilika u Srbiji dovoljno govori.

Vratio se ne slučaj od prije nekoliko tjedana kada su zbog nastave na daljinu, koja je emitirana na televiziji, DSHV i Hrvatsko nacionalno vijeće jednostrano i neosnovano optuženi da veličaju ustaštvo i NDH. Pri tome srbijanski mediji nisu našli za shodno da kontaktiraju i njih i čuju njihovu stranu priče. Kako god, velika šteta je učinjena te je pred izbore DSHV predstavljen kao remetilački faktor i stranka koja ne želi dobro Srbiji, odnosno na način kako je to nekima odgovaralo.

Progovorio je Žigmanov i o zastupljenosti Hrvata u Subotici rekavši kako su od 203 imenovane osobe u Subotici svega tri Hrvata (1,5 posto iako se u Subotici više od 9 posto stanovnika izjasnilo Hrvatima) i da time nikako ne mogu biti zadovoljni. Objašnjava i kako DSHV na izbore 21. lipnja ne izlazi sam, nego kao dio koalicije Ujedinjena demokratska Srbija te da je osnovni razlog tome činjenica da su sukladno izbornom zakonu prinuđeni ići u koaliciju, a ne nastupiti samostalno. Usporedio je DSHV sa SDSS-om rekavši kako stranka Milorada Pupovca, odnosno srpska zajednica u Hrvatskoj, ima zajamčena tri mjesta u Hrvatskom saboru, dok toga u Srbiji nema te se DSHV mora boriti za svaki mandat u Skupštini na izbornoj listi sa svim drugim političkim strankama.

– DSHV nema ništa protiv ni koalicije s vladajućim SNS-om. Uostalom, i SDSS je u Hrvatskoj u protekle četiri godine u koaliciji s HDZ-om. Međutim, naš osnovni preduvjet je da onda dio te koalicije ni na izbornoj listi ne mogu biti ministar Aleksandar Vulin i Miodrag Linta koji su ti koji svojim izjavama stvaraju napetosti u odnosima s Hrvatskom. Tu je i još niz drugih problema kojima svjedočimo – kazao je Žigmanov.

Prepolovljen broj Hrvata

U isto vrijeme Perušić kaže da je HDF oformljen kada je DSHV izvijestio javnost da na izbore ne izlazi samostalno, nego kao dio koalicije u kojoj su Nenad Čanak i “odbačeni kadrovi Demojkratske stranke“.

– Da je DSHV odlučio samostalno izaći na izbore, mi bismo im se svakako pridružili. HDF je zapravo rezultat lošeg rada i djelovanja DSHV-a tijekom proteklih godina. HDF ne bi danas postojao da su oni proteklih godina radili kako treba i mi danas ne bismo razgovarali o ovome. Na ovim izborima HDF je jedina hrvatska lista i to je činjenica. Sve ovo s čime se suočavamo danas rezultat je prije svega nerada i djelovanja Tomislava Žigmanova – rekao je Perušić.

Govoreći o položaju Hrvata u Subotici, gdje HDF izlazi na izbore, Perušić kaže kako su Hrvati zapostavljeni na razne načine te da se to vidi i po broju zaposlenih u gradskoj i pokrajinskoj upravi, javnim poduzećima… Tvrdi i da za sve nacionalne manjine u Srbiji postoji isti zakon, odnosno da ne postoje posebni zakoni za Hrvate, Mađare ili Rumunje, ali da postoji ogromna razlika u konzumiranju prava pri čemu su Hrvati daleko iza drugih.

– DSHV je svojim „radom“ doprinio da je hrvatska zajednica u Subotici najzapostavljenija nacionalna zajednica u Srbiji. Hrvata u lokalnoj vlasti nema nigdje, ali tome nije razlog to što nam to netko ne dopušta, nego to što DSHV ne zastupa interese hrvatske zajednice nego se brinu prije svega o svojim osobnim interesima. HDF to želi promijeniti i zato smo se i oformili. Prepoznali su to i brojni dojučerašnji članovi DSHV-a koji nam prilaze jer u nama i našem djelovanju vide nešto novo i neku novu snagu – rekao je Perušić koji o Žigmanovu nema lijepo mišljenje.

Prema njegovim riječima, Žigmanov je “ubačeni element u hrvatskoj zajednici koji se zalaže za anacionalne projekte u zajednici te radi na potpunom izostavljanju Hrvata iz bilo kakvih struktura u Subotici i Vojvodini“. Zbog svega toga Hrvati u Vojvodini, kako je rekao, nemaju se kome obratiti kada imaju nekakav problem. Prema popisu stanovništva iz 2011., u Srbiji živi 57.900 Hrvata, od čega 47.033 u Vojvodini. Hrvatska zajednica najbrojnija je u Subotici gdje živi oko 16.000 Hrvata. Prije rata na području Srbije živjelo je više od stotinu tisuća Hrvata.