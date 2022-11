Poznati napuštaju Twitter zbog poteza Elona Muska: 'Zgrožena sam onime što vidim ovih dana'

Nakon što je Elon Musk službeno sklopio dogovor o kupnji Twittera za 44 milijarde dolara, brojne poznate osobe najavile su svoj odlazak s te platforme.

Jedna od njih je Shonda Rhimes, televizijska producentica popularne serije Uvod u anatomiju, koja je zadnji svoj tweet objavila dva dana nakon što je objavljena vijest o kupnji Twittera, prenosi NBC.

''Ne planiram ostati za ono što je Elon isplanirao. Doviđenja'', poručila je dva milijuna svojih pratitelja.

Osim nje, od Twittera odustaje i nagrađivana pjevačica Sara Bareilles, što je također potvrdila svojih tri milijuna pratitelja.

''Bilo je zabavno na Twitteru. Odustajem. Vidimo se na drugim platforma, ljudi'', napisala je te dodala kako ''ovo jednostavno nije za nju''.

Welp. It’s been fun Twitter. I’m out. See you on other platforms, peeps. Sorry, this one’s just not for me. ❤️🙏🏼

R&B zvijezda Toni Braxton napisala je kako je ''šokirana i zgrožena nekim 'slobodama govora' koje je vidjela na platformi od akvizicije''.

''Govor mržnje pod veom slobode govora je neprihvatljiv. Zbog toga sam odlučila maknuti se sa Twittera jer on više nije sigurno mjesto za mene, moje sinove i ostale'', napisala je.

Profesionalni borac i glumac Mick Foley napisao je pak da je ''uzeo pauzu'' od Twittera.

I'm shocked and appalled at some of the "free speech" I've seen on this platform since its acquisition. Hate speech under the veil of "free speech" is unacceptable; therefore I am choosing to stay off Twitter as it is no longer a safe space for myself, my sons and other POC.