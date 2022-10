Tko je Elon Musk?

Kakav je život ekscentričnog bogataša teškog 220 milijardi dolara: Kad osvoji Mars, na njemu će uvesti svoja pravila

Ako Elona Muska pitate tko je Elon Musk, on će vam odgovoriti: “Nisam izvanzemaljac”. Kazao je to gostujući u podcastu Joea Rogana prije koju godinu dok su internetom kružile sulude teorije zavjere kako pokušava doći na Mars jer je, eto, mali zeleni. Ipak, rođen je na ovom planetu, i to 28. lipnja 1971. u južnoafričkoj Pretoriji koja desetljećima slovi za jedan od najopasnijih gradova na svijetu.