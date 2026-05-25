simon pegg

Glumac iz Nemoguće misije u posjetu Hrvatskoj! Svratio je u restoran izbornika Dalića, evo kako mu je bilo

Premiere of "Mission: Impossible – The Final Reckoning", in London
Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS
Simon je posjetio restoran The Family, iza kojeg stoji hrvatski izbornik Zlatko Dalić

Poznata imena krenula su stizati u Lijepu Našu! Naime, ovoga puta u Hrvatsku je došao holivudski glumac Simon Pegg, najpoznatiji po ulozi Benjija Dunna u filmskom serijalu "Nemoguća misija". Simon je posjetio restoran The Family, iza kojeg stoji hrvatski izbornik Zlatko Dalić. Njegovim posjetom pohvalili su se na društvenim mrežama  i to fotografijom s izbornikom i kratkom porukom. "Benji Dunn iz Nemoguće misije odobrio. Hvala ti što si posjetio The Family, Simon Pegg", napisali su.

Posjet slavnog britanskog glumca odmah je privukao pažnju pratitelja i ljubitelja filmova, a očito je i kako restoran Zlatka Dalića sve češće posjećuju poznata svjetska imena.

Simon Pegg publici je najpoznatiji upravo po ulozi u akcijskom hitu "Nemoguća misija", gdje godinama glumi uz Toma Cruisea, a iza sebe ima i brojne uspješne filmske i televizijske projekte. Poznati engleski glumac, komičar i scenarist poznat je i kao Montgomery "Scotty" Scott u filmskom serijalu Zvjezdane staze te po kultnoj Cornetto trilogiji filmova koju je stvorio s redateljem Edgarom Wrightom (a uključuje filmove Noć živih mrtvaca, Panduri i Svršetak svijeta). Osim spomenutih, glumio je i u serijalima Zvjezdani ratovi te Ledenom dobu.  Izvan glume, poznat je kao scenarist i sukreator hvaljene britanske serije Spaced.

