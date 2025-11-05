Poznata osječka sutkinja izašla iz kuće, zakoračila na pločnik pa završila u bolnici: 'Sjećam se samo buđenja iz nesvijesti'

Osječanka Vlasta Šimenić Kovač, poznata sutkinja, teško je ozlijeđena nakon što je na nju, na pješačkoj stazi u Ulici Lorenza Jägera, naletio vozač električnog romobila. Kako piše Glas Slavonije, nesreća se dogodila 28. listopada, a Šimenić Kovač zadobila je frakturu kosti glave, iščašenje vratne kralježnice, brojne hematome i neurološke ispade. „Izlazila sam iz kuće iznijeti otpad i sljedeće čega se sjećam je buđenje iz nesvijesti dok sam ležala na pločniku. Ne znam iz kojeg je smjera vozač došao, samo se sjećam mraka“, izjavila je za Glas Slavonije. Na osječkom KBC-u utvrđene su joj teške ozljede, a oporavak je neizvjestan.

Vozač romobila, 41-godišnji muškarac, javio joj se nakon nesreće i ispričao, no okolnosti naleta ostaju nejasne. Sama nesreća dogodila se na dijelu koji je namijenjen isključivo pješacima, što dodatno ukazuje na neprimjerenu brzinu kretanja. Šimenić Kovač upozorava kako je problem neodgovorne vožnje romobila u Osijeku sve izraženiji: „Svaki dan u centru grada prolazi pored mene desetci romobila koji voze slalom po pločniku. Navodno je na nekim mjestima zabranjena vožnja, ali zabrane se ne provode.“

Ovo nije izoliran slučaj. Kako podsjeća Glas Slavonije, u lipnju je Osječanka, koja je željela ostati anonimna, teško ozlijeđena kada ju je na Vukovarskoj ulici s leđa udario maloljetni vozač romobila. Policija je tijekom ljeta počela kažnjavati vozače romobila i bicikala na Trgu slobode, s kaznama od 60 eura, no unatoč privremenom smanjenju broja prekršaja, vožnja po pločnicima i dalje je učestala, osobito u okolnim ulicama.