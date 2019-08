Požari u Amazoniji nevjerojatnih razmjera: Znanstvenici zabrinuti za klimatske promjene

Nekontrolirano gorenje 'pluća Zemlje', koje proizvode 20 posto kisika u svijetu, uzelo je katastrofalne razmjere. Znanstvenici smatraju kako su požari u Amazoniji velik korak unazad u borbi protiv klimatskih promjena.

Gusti, crni dim uzdigao se u visine i prekrio Sao Paulo, najveći grad na južnoj polutci. U tom je gradu uslijed dana zavladao mrak, a dim je 'doputovao' putevima vjetra do ovog skoro 2700 kilometara udaljenog mjesta. Zrak u ovom višemilijunskom gradu ispunjen je dimom te česticama pepela.

Prema CNN-u, samo ove godine je bilo zabilježeno 72.843 požara u Brazilu, što je 80 posto više nego prošle godine, kažu znanstvenici Brazilskog nacionalnog instituta za istraživanje svemira (INPE).

Amazonija je dom mnogim florama i faunama te je krucijalna u borbi protiv klimatskih promjena, što ovu situaciju čini još katastrofalnijom. Sateliti Europske Unije snimili su područje požara koje se širi i druge na okolne države- Peru, Boliviju i Paragvaj. Prema podacima INPE-a, dijelovi Amazonije veličine više od polovice nogometnog igrališta su uništeni u samo jednoj minuti.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳



Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷



DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ