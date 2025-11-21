Vukovi u EU pod prijetnjom – ukinuta stroga zaštita

Jesu li interesi pojedinaca i ekonomije iznad zdravlja ekosustava i obnove prirode, pitaju se europski znanstvenici u pismu objavljenom u časopisu Science kritizirajući “neosnovanu promjenu statusa zaštite vuka u EU”. Podsjetimo, u lipnju je Vijeće EU odobrilo odluku Europske komisije (EK) o ublažavanju pravnog statusa vukova u Direktivi o staništima sa strogo zaštićenih na zaštićene, što su neki protumačili i “odmazdom” Ursule von der Leyen, kojoj je vuk prije nekoliko godina usmrtio konja.

– Nakon stoljeća progona koji su doveli populacije vukova (Canis lupus) na rub izumiranja u većini europskih zemalja, mjere očuvanja i promjene u korištenju zemljišta omogućile su vrsti da se počne polako oporavljati – upozoravaju znanstvenici, među kojima je i naš stručnjak za velike zvijeri prof. dr. sc. Josip Kusak sa zagrebačkoga Veterinarskog fakulteta. Strogo zaštićeni vukovi u EU mogli su se “ukloniti” samo iznimno i na pojedinačnoj osnovi, dok se novim pravilima omogućuje veća kontrola nad lokalnom populacijom, veća fleksibilnost u upravljanju njihovim brojem, pa tako i lakši odstrel.

Stočari, pa tako i hrvatski, koji opetovano upozoravaju na bliske susrete i štete zbog napada na stoku, time su dobili zadovoljštinu. No stručnjaci poručuju kako bi – u situaciji u kojoj i polovica europskih vukova ne zadovoljava kriterij efektivne veličine potrebne za dugoročnu genetsku i demografsku održivost, a i dalje su ugroženi prekomjernim lovom (uključujući ilegalno ubijanje), sukobima sa stočarima i političkim pritiscima interesnih skupina te novim prijetnjama poput graničnih ograda protiv migranata, koje su poremetile genetsku povezanost divljih vrsta (ne samo vukova) – vukovi trebali ostati strogo zaštićeni.

Prof. Kusak upozorava kako u Hrvatskoj nema plana upravljanja vukom i nema ni podataka o stanju populacije, “a kad je stoka nečuvana, tada je i jedan vuk problem”. – Apsurdno je da bi vuk sada mogao postati lovna vrsta, a medvjed bi bio strogo zaštićen. Medvjeda ima oko 1000, dok se i ne zna koliko malo ima vukova – kaže taj stručnjak.

Odstrel vuka u Hrvatskoj bio je od 2005. do 2012. jer se tada monitoringom uspijevalo dokazati da ih je više od 200 te da ih taj zahvat u populaciju ne ugrožava. Nakon 2012., legalan odstrel je ukinut zato što RH tri godine zaredom nije uspijevala dokazati da ih je više od 200. Program praćenja vuka koji imamo u nas se pak ne provodi jer ga država nije voljna plaćati, a predviđeni “tragači” (njih oko 400) to ne žele raditi besplatno. Kakav je daljnji plan s vukovima, iz Ministarstva zaštite okoliša do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.