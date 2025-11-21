Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
'NA RUBU IZUMIRANJA'

Vukovi u EU pod prijetnjom – ukinuta stroga zaštita

Izbor najboljih fotografija 2019., veljača
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/4
Autor
Jolanda Rak Šajn
21.11.2025.
u 12:45

Nakon što je Vijeće EU u lipnju odobrilo ukidanje stroge zaštite s vuka, stručnjaci upozoravaju da bi liberalizacija lova na vukove mogla ugroziti oporavak populacije

Jesu li interesi pojedinaca i ekonomije iznad zdravlja ekosustava i obnove prirode, pitaju se europski znanstvenici u pismu objavljenom u časopisu Science kritizirajući “neosnovanu promjenu statusa zaštite vuka u EU”. Podsjetimo, u lipnju je Vijeće EU odobrilo odluku Europske komisije (EK) o ublažavanju pravnog statusa vukova u Direktivi o staništima sa strogo zaštićenih na zaštićene, što su neki protumačili i “odmazdomUrsule von der Leyen, kojoj je vuk prije nekoliko godina usmrtio konja.

– Nakon stoljeća progona koji su doveli populacije vukova (Canis lupus) na rub izumiranja u većini europskih zemalja, mjere očuvanja i promjene u korištenju zemljišta omogućile su vrsti da se počne polako oporavljati – upozoravaju znanstvenici, među kojima je i naš stručnjak za velike zvijeri prof. dr. sc. Josip Kusak sa zagrebačkoga Veterinarskog fakulteta. Strogo zaštićeni vukovi u EU mogli su se “ukloniti” samo iznimno i na pojedinačnoj osnovi, dok se novim pravilima omogućuje veća kontrola nad lokalnom populacijom, veća fleksibilnost u upravljanju njihovim brojem, pa tako i lakši odstrel.

Stočari, pa tako i hrvatski, koji opetovano upozoravaju na bliske susrete i štete zbog napada na stoku, time su dobili zadovoljštinu. No stručnjaci poručuju kako bi – u situaciji u kojoj i polovica europskih vukova ne zadovoljava kriterij efektivne veličine potrebne za dugoročnu genetsku i demografsku održivost, a i dalje su ugroženi prekomjernim lovom (uključujući ilegalno ubijanje), sukobima sa stočarima i političkim pritiscima interesnih skupina te novim prijetnjama poput graničnih ograda protiv migranata, koje su poremetile genetsku povezanost divljih vrsta (ne samo vukova) – vukovi trebali ostati strogo zaštićeni.

Prof. Kusak upozorava kako u Hrvatskoj nema plana upravljanja vukom i nema ni podataka o stanju populacije, “a kad je stoka nečuvana, tada je i jedan vuk problem”. – Apsurdno je da bi vuk sada mogao postati lovna vrsta, a medvjed bi bio strogo zaštićen. Medvjeda ima oko 1000, dok se i ne zna koliko malo ima vukova – kaže taj stručnjak.

Odstrel vuka u Hrvatskoj bio je od 2005. do 2012. jer se tada monitoringom uspijevalo dokazati da ih je više od 200 te da ih taj zahvat u populaciju ne ugrožava. Nakon 2012., legalan odstrel je ukinut zato što RH tri godine zaredom nije uspijevala dokazati da ih je više od 200. Program praćenja vuka koji imamo u nas se pak ne provodi jer ga država nije voljna plaćati, a predviđeni “tragači” (njih oko 400) to ne žele raditi besplatno. Kakav je daljnji plan s vukovima, iz Ministarstva zaštite okoliša do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.

Neobičan ulov ispod Pelješkog mosta, završio je na istraživanju. 'Ovo je velika rijetkost'
Ključne riječi
lovci zaštićena vrsta Vukovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja