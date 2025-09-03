Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 10
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ISKUSTVA POVRATNIKA IZ ISELJENIŠTVA

'Osjećamo se kao domaći, jedino me nekad izda naglasak. Djecu možemo pustiti same da se igraju vani'

storyeditor/2025-09-02/original-FBA2D1C4-D4A1-4602-B391-D0AE9664535D__1_.jpeg
Obiteljski album
Autor
Dijana Jurasić
03.09.2025.
u 05:58

Natasha Ružić: Bilo je slučajeva uspješnih povratnika koji su otvorili poduzeća, pa napustili Hrvatsku jer su im djeca nailazila na poteškoće u školama...

Vesna i Adrian Deša s djecom Antonom i Karlom preselili su se prije tri godine iz Australije u Zadar iz čije okolice potječu Adrianovi roditelji. I nisu požalili. Nakon života u Geelongu koji broji oko 250 tisuća stanovnika vratili su se u Hrvatsku zbog veće sigurnosti i bolje kvalitete života. Iako još nije veliki broj povratnika iz EU, Amerike, Australije... koje država od ove godine nastoji privući oslobođenjem poreza na dohodak na pet godina, ali i potporama do 75 tisuća eura povratnicima i domaćima za pokretanje poslovanja u depopuliranim područjima primjer obitelji Deša pokazuje da se posljednjih godina ipak ljudi vraćaju. Lani se u Hrvatsku doselilo ili vratilo 13.290 hrvatskih državljana, među kojima je njih oko 1000 iz Amerike i Australije. Roditelji Vesne i Adriana Deše rođeni su u Hrvatskoj u koju je obitelj i prije dolazila, ali za prilagodbu im je bilo potrebno neko vrijeme. I djeci za učenje jezika. U Zadar su se doselili kad su Karl i Anton imali sedam odnosno devet godina.

Ključne riječi
demografija Hrvatska povratak iseljenici

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još