'Osjećamo se kao domaći, jedino me nekad izda naglasak. Djecu možemo pustiti same da se igraju vani'

Vesna i Adrian Deša s djecom Antonom i Karlom preselili su se prije tri godine iz Australije u Zadar iz čije okolice potječu Adrianovi roditelji. I nisu požalili. Nakon života u Geelongu koji broji oko 250 tisuća stanovnika vratili su se u Hrvatsku zbog veće sigurnosti i bolje kvalitete života. Iako još nije veliki broj povratnika iz EU, Amerike, Australije... koje država od ove godine nastoji privući oslobođenjem poreza na dohodak na pet godina, ali i potporama do 75 tisuća eura povratnicima i domaćima za pokretanje poslovanja u depopuliranim područjima primjer obitelji Deša pokazuje da se posljednjih godina ipak ljudi vraćaju. Lani se u Hrvatsku doselilo ili vratilo 13.290 hrvatskih državljana, među kojima je njih oko 1000 iz Amerike i Australije. Roditelji Vesne i Adriana Deše rođeni su u Hrvatskoj u koju je obitelj i prije dolazila, ali za prilagodbu im je bilo potrebno neko vrijeme. I djeci za učenje jezika. U Zadar su se doselili kad su Karl i Anton imali sedam odnosno devet godina.