Povratak Jakovčiću ili konačan raskid s prošlošću

Kojim će smjerom ubuduće ići IDS; hoće li prevladati struja sklona razmišljanjima Ivana Jakovčića, počasnog člana i osnivača stranke, ili će nastaviti tragom Dalibora Pausa, koji je na mjesto predsjednika stranke podnio ostavku nakon poraznih rezultata lokalnih izbora koji se od Jakovčićeve struje pokušao odmaknuti – stvar je dogovora postignutog na sjednici sinoćnjeg Predsjedništva IDS-a. Povratak u prošlost ili nastavak politike odmicanja od prošlosti opcije su koje trebaju odrediti politički put IDS-a koji, prvi put od osnivanja stranke, nije ušao u drugi krug izbora na čelnim pozicijama za župana, ali i gradonačelnike većih gradova.

Stranku čekaju i novi unutarstranački izbori, koji će se, s obzirom na njihovu opsežnost, vjerojatno održati na jesen, a do tada bi je trebao voditi Loris Peršurić, IDS-ov saborski zastupnik koji je potvrdio i treći mandat porečkog gradonačelnika, a vrlo je izgledan i novi predsjednik stranke. On i Dalibor Paus saborski su zastupnici IDS-a koji u političkoj karijeri nisu imali mrlja niti su vezani uz ikakve koruptivne radnje. No Peršurić će očito u nekim potezima u stranci morati biti još odlučniji od Dalibora Pausa, koji je stranku preuzeo kada joj je rejting već jako pao, a izborni su rezultati bili loši. No nije na vrijeme IDS očistio od članova sklonijih starom modelu upravljanja pa su mu godinama radili "iza leđa", neki su pred izbore i izišli iz stranke i prešli B. Miletiću.

Prvi test novih/starih struja u stranci je odluka članova Predsjedništva o tome hoće li otvoreno podržati nezavisnog Borisa Miletića u drugom krugu utrke za istarskog župana ili se ipak neće javno izjašnjavati o tome. Neslužbeno, podrška Miletiću je polovična, jer IDS se službeno u kampanji snažno borio protiv njega, ukazujući na to da nema svoje ideje, već su to IDS-ovi planovi koje je preuzeo. No ako pobijedi dio koji je za njega, onda je i SDP-ova mu protukandidatkinja Sanja Radolović u pravu kada kaže da se Boris Miletić u IDS vraća nakon izbora.

