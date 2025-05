Radolović: Miletić će se vratiti u IDS nakon izbora

– Očekujem da IDS neće vratiti Borisa Miletića do 1. lipnja odnosno drugog kruga lokalnih izbora, jer bi to bila prijevara birača, ali nakon završetka lokalnih izbora on će se vratiti u IDS. Nisam prorok, ali stvar je logičnog slijeda, posebno sada kada je Dalibor Paus podnio ostavku na mjesto predsjednika IDS-a. Vjerujem da će građani znati prepoznati je li sve to bila prijevara birača ili nešto prirodno. Za mene nije prirodno – rekla je Sanja Radolović, SDP-ova kandidatkinja za istarsku županicu na konferenciji za novinare. Kazala je i da čovjek za kojeg se govori da će ubuduće voditi IDS želi vratiti stare IDS-ovce u stranku.

– Mi smo svoju katarzu u SDP-u prošli prije desetak godina, dovela je do velikih unutarstranačkih podjela i velikog pada našeg rejtinga. I zato se ne želim petljati u unutarstranačke podjele drugih stranaka, no vjerujem da će birači znati procijeniti je li sve to bila prijevara birača. Miletić je dosta zagrezao u ovoj kampanji u desno biračko tijelo, a imao je IDS-ovo koje je lijevo, no sada očekuje sinergiju glasova – dodala je. Kaže da joj je žao što je došlo do podjele unutar IDS-a, jer Istri treba jaka i stabilna regionalna stranka. Nije odbacila mogućnost suradnje i dijaloga s IDS-om, no neće trgovati ni za kakva mjesta pročelnika ili direktora tvrtki, dodala je. U drugom krugu ne očekuje potporu IDS-a.

Prozvani nezavisni kandidat za župana Boris Miletić izjavu Sanje Radolović komentirao je izjavom da se on bavi razvojnim projektima bitnima za Istru te da građani Istre žele da se Istrom upravlja u Istri, a ne na Iblerovu trgu. – U Zagrebu sam potpisao ugovor vrijedan 15 milijuna eura za sustav navodnjavanja Petrovija na području Umaga. To je jako bitno za naše poljoprivredne proizvođače na sjeveru Istre. Dakle, bavim se razvojnim projektima bitnima za Istru, to mi je u fokusu, dok se drugi opet bave mnome. U ove sam izbore ušao kao nezavisni kandidat i o bilo kojim političkim opcijama sada ne razmišljam, jer mi je fokusu županija i pobjeda u drugom krugu – poručio je Miletić.

