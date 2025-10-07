Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI DEKRET

Ovo je važan potez Pape Lava XIV.: Poništio je uredbu svog prethodnika o značajnom pitanju

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Branka Radman/Hina
07.10.2025.
u 08:30

Banka se suočava s uzastopnim optužbama o korupciji i pranju novca, a valjano upravljanje njezinim financijama i ulaganjima ostaje osjetljivo pitanje unutar Vatikana

Papa Lav XIV. izdao je dekret s novim pravilima koja se tiču financijskih ulaganja Rimske kurije, poništivši uredbu svoga prethodnika, pape Franje. Vatikanska banka (IOR) izgubit će svoje isključivo pravo upravljanja vatikanskim financijskim investicijama.

Novi dekret navodi da će Sveta stolica kao opće pravilo nastaviti koristiti IOR za upravljanje imovinom. Međutim, kompetentna tijela također mogu koristiti financijske posrednike drugih država ako smatraju da je to učinkovitije ili povoljnije. Financijski posrednici primjerice mogu biti banke ili hedge fondovi. Na ovaj potez gleda se kao na značajan korak u reorganizaciji vatikanskih financija. Tijekom ljeta 2022. godine, papa Franjo odredio je da IOR ima ekskluzivnu odgovornost upravljanja imovinom i da je povjerenik ukupne financijske imovine Svete Stolice i povezanih institucija. Novi dekret pape Lava XIV. slijedi preporuke stručnjaka.

IOR upravlja imovinom oko 12.000 klijenata. Među njima su katoličke institucije, vatikanski zaposlenici i veleposlanici Svete Stolice.

Banka se suočava s uzastopnim optužbama o korupciji i pranju novca, a valjano upravljanje njezinim financijama i ulaganjima ostaje osjetljivo pitanje unutar Vatikana.
Ključne riječi
Vatikanska banka dekret papa

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
08:48 07.10.2025.

Biće još više odmaka od " nauka" prethodnog pape.Nasreću.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još