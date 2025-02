Povijesni samit u Damasku: "Narodna se palača vratila narodu!"

Sirija ima "povijesnu priliku" izgraditi se iznova, rekao je u utorak privremeni predsjednik Ahmed al-Šara na samitu o nacionalnom dijalogu koji su sirijski islamistički vladari označili kao prekretnicu nakon nekoliko desetljeća vladavine obitelji Asad. Stotine Sirijaca sastalo se u predsjedničkoj palači u Damasku na jednodnevnom događaju, koji su zagovornici pozdravili kao dosad neviđen događaj. Kritičari pak strahuju da bi on mogao biti mazanje očiju javnosti u vezi s tranzicijskim procesom kojim uvelike upravljaju novi sirijski čelnici. Politička budućnost zemlje ostaje uglavnom nedefinirana, osim nove prijelazne vlade koja treba preuzeti vlast 1. ožujka, a čiji članovi tek trebaju biti objavljeni. Šara, suočen s pozivima zapadnih i arapskih zemalja da proces vodi inkluzivno, rekao je da će do izbora proći i do pet godina.

Sudionici su u utorak stigli na crveni tepih koji je prethodno bio rezerviran za nekolicinu stranih dostojanstvenika koji su posjećivali bivšeg predsjednika Bašara al-Asada sve dok ga prošle godine nije svrgnula pobunjenička ofenziva koju je predvodila skupina Hajat Tahrir al-Šam (HTS). Šefa skupine, Ahmeda al-Šaru, zapovjednici pobunjenika imenovali su prošlog mjeseca privremenim predsjednikom zemlje, koji je brzo obećao održati nacionalni dijalog kako bi se razgovaralo o budućnosti zemlje. "Sirija se sama oslobodila pa joj priliči da se sama i gradi", rekao je u utorak u uvodnom obraćanju. "Ono što danas živimo iznimna je, povijesna i rijetka prilika. Moramo iskoristiti svaki njen trenutak kako bismo služili interesima našeg naroda i naše zemlje", rekao je. Sudionici su podijeljeni u šest radnih skupina kako bi raspravljali o sustavu tranzicijskog pravosuđa, ustavu, izgradnji državnih institucija, osobnim slobodama, budućem sirijskom gospodarskom modelu i ulozi civilnog društva u zemlji.

Rasprave su bile povjerljive, s moderatorom koji je sudionicima dodijelio dvije minute za govor i zabranom uklanjanja bilo kakvih dokumenata iz dvorane. Sudionici su rekli da su rasprave bile dobro organizirane, ali i dalje su zabrinuti koliku će težinu njihov doprinos imati u političkom procesu kojim je do sada snažno upravljao HTS. "Naše su oči uprte u dvije stvari: ova rasprava treba biti stalan proces, i moramo znati kako će se te rasprave koristiti", rekla je za Reuters Hanin Ahmad, aktivistica iz središnje pokrajine Homs. Ahmad je sudjelovala na sjednici o osobnim slobodama, gdje je rekla da postoji široki konsenzus o očuvanju građanskih, političkih i osobnih sloboda Sirijaca. Adnan Tarabiši, ​​sirijski poduzetnik koji je sudjelovao u gospodarskoj raspravi, rekao je Reutersu da su organizatori obećali sudionicima da je dijalog samo prvi korak. "Mi smo u predsjedničkoj palači, a ekipa koja je ovdje bila 54 godine je vani. Nevjerojatan je osjećaj. Osjećamo da pokušavamo iz temelja obnoviti Siriju", rekao je Tarabiši.

Zabrinutost međunarodne zajednice

Organizatori kažu da će preporuke o kojima će se dogovoriti do kraja dana pomoći u oblikovanju ustavne deklaracije namijenjene postavljanju osnovnih načela za novi vladajući poredak u Siriji. Njih će razmatrati nova prijelazna vlada. Zagovornici kažu da je proces značajan pomak u odnosu na desetljeća autokratske vladavine obitelji Asad, kada je političko neslaganje često rezultiralo pritvaranjem u zloglasnom zatvorskom sustavu. Samit će pozorno pratiti i arapske i zapadne prijestolnice, koje su odnose s novim sirijskim čelnicima - uključujući moguće ukidanje sankcija – uvjetovale političkim procesom koji odražava etnički i vjerski raznoliku sirijsku populaciju, rekla su trojica diplomata. Diplomati poslani u Siriju nisu bili pozvani na konferenciju, rekla su tri strana izaslanika u zemlji. Organizatori nisu prihvatili ponude Ujedinjenih naroda za pomoć u samitu.

UN, Sjedinjene Države i druge zemlje nametnule su sankcije HTS-u. SAD i Europska unija također imaju široke sankcije protiv Sirije, ali su posljednjih tjedana neke privremeno ukinule. Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šibani kritizirao je međunarodne sankcije koje su još uvijek na snazi, rekavši da se koriste "kao sredstvo pritiska na volju sirijskog naroda". Na to je jedna žena među prisutnima ustala i povikala: "Hvala Bogu, Narodna se palača vratila narodu!" Kao pripreme za ovaj samit, sedmeročlani odbor održao je sastanke ljudi iz svih 14 sirijskih regija tijekom jednog tjedna. Pet članova odbora su ili u HTS-u ili bliski grupi, a nema članova Druza ili Alavita, koji su značajne manjine u Siriji. Nijedan član autonomne administracije na sjeveroistoku Sirije koju predvode Kurdi ili Sirijskih demokratskih snaga koje podupiru SAD nisu bili pozvani, rekli su Reutersu dužnosnici obiju skupina.