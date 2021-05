Povećani apetiti zbog 'zelenih' putovnica: Na Mediteranu bitka novim sloganima za svakog turista

Mediteran koji u normalnim godinama privlači otprilike trećinu svih svjetskih turista i u 2021. bit će najpoželjnije ljetno odredište. Neće se turistička industrija te regije još vratiti na brojke prije COVID-a, nesigurni putnici s rezervacijom će čekati zadnji trenutak i ovu se godinu smatra tranzicijom prema normali.

Ali, branša vjeruje, na kraju će prevagnuti želja za putovanjem.

Grci iskoristili i Beatlese

Mnoge turističke zemlje ovih dana pojačano nastoje skrenuti turiste sebi. U tom društvu su uz Hrvatsku, koja je prije nekoliko dana lansirala kampanju sa stranim turistima u glavnoj ulozi “Trust me, I’ve been there”, Francuska, Grčka, Španjolska, Turska, Austrija...

Zahvaljujući cijepljenju i tzv. zelenoj putovnici svi u utrku za goste ulaze s povećanim apetitima. Hrvatska, koja je lani ostvarila svako drugo noćenje iz rekordne 2019., sada cilja barem 60 posto turističkog prometa iz te godine. Grčka, koja se poigrala s hitom Beatlesa “All You Need is Love” i prije nekoliko dana pokrenula šestomjesečnu kampanju pod sloganom “All you want is Greece” cilja 50 posto rezultata iz 2019.

Zemlja koja je lani uprihodila samo četiri milijarde eura od turizma (u 2019. 18 mlrd. eura) nada se najvećom kampanjom u posljednjem desetljeću privući oko 15 milijuna turista. Grčka je promocija fokusirana na prirodne ljepote zemlje i sigurnost od korone, što u svoju promidžbu nastoje ukomponirati mnoge zemlje.

Hrvatska se po tom pitanju pozitivno izdvojila još u veljači kampanjom “Safe stay in Croatia”, a koliko udovoljavanje stranim gostima može biti hod po rubu pokazalo se s turskom porukom “Enjoy, I’m vaccinated’.Ogorčenje u turskoj javnosti prvo su izazvale mjere prema kojima su oni trebali ostati izolirani u kući dok je turistima, koji su u kratkom posjetu, dopušteno izuzeće. Turistički spot s turskim atrakcijama u kojem se konobar, taksist, pilot... pojavljuju s maskom na licu na kojoj piše “Enjoy, I’m vaccinated’, pak, bio je također antipatičan mnogima, ostavljao je neugodan dojam o podređenom položaju domaćina, pa je, kako se doznaje, ubrzo i povučen.

No, Turska je sila u turizmu, 2019. uprihodila je 35 milijardi dolara, nikad nije štedjela na promociji i sa stabilizacijom koronabrojki zasigurno će intenzivirati promociju. Kao što to, recimo, već čini turistička velesila Španjolska koja je ovaj mjesec lansirala promotivnu kampanju pod sloganom “You deserve Spain”. Ta je zemlja prije pandemije godišnje ugošćavala 84 milijuna stranih turista, a u 2021. se nada ugostiti 45 milijuna.

Aktualna kampanja potrajat će do kraja srpnja, a nastoji osnažiti poziciju Španjolske kao glavne destinacije ljetnog odmora u Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Belgiji, Švedskoj, Nizozemskoj i Poljskoj. Kampanja uglavnom ide u digitalnom formatu, a u Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj i klasičnim oglasima u medijima, na otvorenom, autobusima itd.

Najveći konkurent Španjolskoj i dalje je Francuska, koja u normalnim godinama ima 90 milijuna turista i 57 milijardi eura prihoda. Kampanjom “What really matters” u deset europskih zemalja Francuzi promoviraju lifestyle, naročito u ruralnim i rijetko naseljenim područjima. “To je 50 nijansi odmora”, obećaju aludirajući na poznati roman francuski turistički radnici, koji su se lani suočili s podbačajem od 74 posto u odnosu na 2019.

Turisti željni normalnog

Ambicija u nadolazećim mjesecima ne odriče se ni Austrija, koja je prije tjedan dana u Njemačkoj, Švicarskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Češkoj, Mađarskoj i Poljskoj pokrenula kampanju “A good summer is waiting for you!”. Idućih dana uslijedit će nacionalne kampanje još nekih zemalja, a kako koja stoji među europskim turistima počet će se nazirati već od ovog vikenda i blagdana Duhova. Hrvatska puca na poziciju mediteranskog šampiona, za koju se izborila i prve pandemijske sezone.

Promidžbene kampanje će svakako učiniti svoje, a potencijalni uspjeh slogana uspoređuje komunikacijski stručnjak Božo Skoko.

– Turisti su željni normalnog odmora u sigurnom okruženju, ali su već pomalo umorni od isticanja sigurnosti. Očekuju da se to podrazumijeva i da destinacija omogući odmor koji će nadmašiti njihova očekivanja. Odlazak na odmor ove godine ne bi trebao biti nešto iznenađujuće, već nešto sasvim normalno. Najjednostavniji i najbolji slogan mi je austrijski, jer je konkretan, nimalo pretenciozan i daje obećanje, što je srž dobrog brenda. Naš također nije loš. U sebi ima element štosa i sigurno će se puno koristiti na društvenim mrežama – smatra Skoko.

