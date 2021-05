Donosimo detalje velikog ljetnog otvaranja Europe i uvođenja digitalne potvrde o COVID-u

Digitalna potvrda Europske unije o COVID-19 usuglašena je između država članica i Europskog parlamenta, a počet će se primjenjivati od 1. srpnja, ne od 1. lipnja kako se prvotno planiralo. Očekivanja od sustava koji će se uspostaviti uz taj certifikat iznimno su velika jer bi to trebalo pomoći da se dogodi veliko ljetno otvaranje Europe za prekogranična putovanja, prvo tako veliko i koordinirano otvaranje od početka izbijanja globalne pandemije.

Svojevrsna COVID putovnica – koja je ranije imala službeni naziv “digitalna zelena potvrda, a sada, kad je ispregovarana, promijenila je naziv u “digitalna potvrda EU o COVID-u” – zapravo je potvrda da osoba nije zaražena, što se temelji na bilo kojem od tri pokazatelja: da je osoba cijepljena, ili da je osoba preboljela i oporavila se od COVID-19 u prethodnih 180 dana, ili pak da osoba koji nosi digitalnu potvrdu ima negativan nalaz PCR testa obavljenog dovoljno recentno prije putovanja.

Besplatno testiranje za potvrdu

Europski parlament izborio se za to da testiranje za potrebe vađenja digitalne europske COVID-potvrde bude besplatno. Komisija je, naime, odlučila izdvojiti 100 milijuna eura za financiranje tih testova, uz mogućnost izdvajanja dodatnih 100 milijuna eura. A Hrvatska će, naglasio je jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, omogućiti besplatan PCR test za sve one koji se ne mogu cijepiti. Uvrštenje negativnog nalaza PCR testa u istu ravan s potvrdom o cijepljenju znači da se mogućnost diskriminacije smanjuje jer ovo neće biti certifikat ili putovnica koja u privilegiranu poziciju stavlja samo cijepljene.

>> VIDEO Uvode se besplatne COVID putovnice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako će se dokazivati prebolijevanje COVID-19? Izvor iz Europske komisije objasnio nam je da se kao dokaz neće uzimati test koji pokazuje prisutnost antitijela, nego će se uzimati samo pozitivan nalaz PCR testiranja na COVID kao pouzdan pokazatelj datuma kad je osoba zaražena i od kojeg teče rok od maksimalno 180 dana. Države će same moći taj rok i skraćivati, odnosno priznavati da oporavljene osobe imaju imunitet kraće od 180 dana. Članicama je ostavljeno dosta nacionalnih ovlasti pri provođenju ove nove uredbe o COVID potvrdama. Tu je Europski parlament ostao kratkih rukava jer su zastupnici do samog finiša pregovora inzistirali na tome da certifikat bude snažniji od nacionalnih ovlasti država članica da uvode dodatne restrikcije poput karantene pri ulasku na svoj teritorij.

To nije prošlo jer se države nisu željele samo tako odreći svojih nacionalnih ovlasti. Konačna verzija uredbe je takva da se države članica potiču i pozivaju da se suzdrže od određivanja restriktivnih mjera za nositelje digitalne potvrde EU o COVID-u. Osim u onim slučajevima kad procijene da su dodatne restrikcije ipak potrebne zbog pogoršanja epidemiološke situacije, što moraju obrazložiti i najaviti ostalima u Uniji. To, primjerice, znači da se teoretski može dogoditi da neka država, iz koje u Hrvatsku ljeti dolazi puno turista, u određenom trenutku, ako vidi da jadranska Hrvatska iz zelene ide u narančastu ili crvenu boju, propiše obvezan PCR test ili 10-dnevnu samoizolaciju svim turistima (pa i nositeljima certifikata) koji se u tu zemlju vraćaju iz Hrvatske.

Slično, dakle, kao što je Austrija učinila na kraju prošle ljetne sezone skrativši tako ljetni odmor mnogim Austrijancima na Jadranu. Teoretski se to može dogoditi, no ne znači da hoće jer će situacija ovoga ljeta, zbog procijepljenosti, biti puno povoljnija nego prošlog. Ali uredba je tako ispregovarana da certifikat nije “as iz rukava” koji je jači od svih drugih “karata” koje države članice imaju u rukama dok traje globalna pandemija.

Ležernije i strože zemlje

Države će također moći same odlučiti da priznaju stečeni imunitet nakon samo jedne doze cjepiva koje se inače daje u dvije doze. A mogu i odlučiti da to priznaju isključivo nakon dvije doze. Certifikat će imati QR kôd koji će sadržavati podatke, vjerodostojno unesene i da se lako mogu očitati u bilo kojem dijelu EU, bez obzira na jezične i birokratske prepreke. Ali same države članice i dalje će moći odlučivati što ih od tih podataka zadovoljava. Vjerojatno će se u praksi profilirati otvorenije i ležernije države, za pretpostaviti je da će to biti turističke zemlje poput Grčke i Hrvatske, te s druge strane malo zatvorenije i strože.

Komisija će nastaviti koordinirati i pokušati ujednačiti praksu svih država članica. Ljudi koji nemaju digitalnu potvrdu EU o COVID-u moći će i dalje putovati jer ovaj certifikat nije poput putovnice pa da se bez njega uopće ne može prijeći granica. Ali, ti će ljudi s većom vjerojatnošću moći očekivati da im se na granici odrede restriktivne mjere poput obveznog PCR testiranja ili karantene.

– Svima je u interesu da se postupno vrati normalizacija slobode kretanja u druge države članice EU-a. Nama je to kao zemlji destinaciji u pogledu turizma osobito važno i zato smo se snažno zalagali za ovakav okvirni dokument koji će omogućiti slobodu kretanja – rekao je premijer Andrej Plenković.