Potvrđeni geotermalni potencijali kod Vinkovaca

Nakon Osijeka i Velike Gorice, gdje su ranija istraživanja potvrdila značajne geotermalne potencijale i ležišne temperature više od 100 °C, rezultati istraživanja pokazali su da i kod Vinkovaca, na području Općine Jarmina, postoje veliki geotermalni potencijali. Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan rekao je na konferenciji za novinare kako su pozitivni nalazi geotermalnog istraživanja kod Vinkovaca dokaz da Hrvatska ima značajan geotermalan potencijal i znanje kako ga iskoristiti.

– Agencija za ugljikovodike sustavnim pristupom i ulaganjima u istraživanja stvara temelje za daljnje projekte obnovljivih izvora energije. Geotermalna energija nije samo stabilan i čist izvor već i strateški resurs koji može pridonijeti sigurnosti opskrbe energijom u Hrvatskoj – rekao je Krpan. Objašnjeno je kako je stručni tim na bušotini Vinkovci GT-1, na dubini od 2700 metara, izmjerio maksimalnu temperaturu od 131 °C, što upućuje na mogućnost komercijalne primjene geotermalne energije u sustavu grijanja.

– Istraživanje u Vinkovcima provedeno je prema najvišim tehničkim standardima i planiranoj dinamici projekta. Po završetku istraživanja na preostaloj lokaciji u Zaprešiću, Agencija za ugljikovodike planira izradu dodatnih bušotina na mjestima s potvrđenim potencijalom. Time ćemo uspostaviti potrebne proizvodno-utisne parove za sigurno i dugoročno korištenje geotermalne energije – kazala je Martina Tuschl, direktorica Sektora za geotermalnu energiju Agencije za ugljikovodike. Istaknuto je i da su potvrđeni geotermalni nalazi važni za Vinkovce jer otvaraju mogućnost primjene geotermalne energije u sustavima grijanja. Isto tako moguć je i razvoj novih gospodarskih aktivnosti povezanih s korištenjem toplinske energije. Iskorištavanje geotermalne energije omogućava jeftinu energiju za zagrijavanje stanova, razvoj poljoprivrede kroz staklenike i plastenike, dodatni razvoj gospodarstva…

– Ovo je povijesni dan za Vinkovce jer su istraživanja potvrdila da naš grad i cijeli kraj imaju geotermalni potencijal kao energiju budućnosti koja nam donosi put prema energetskoj neovisnosti i održivosti. Odmah krećemo u izradu potrebnih studija i planova kako bismo osigurali povoljnije grijanje za naše građane te stvorili temelje zelene tranzicije i dugoročnih koristi za gospodarstvo i poljoprivredu – rekao je gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić. Agencija za ugljikovodike provodi projekt uz financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iz kojeg je osigurano 50,8 milijuna eura za istraživanja na lokacijama Velika Gorica, Osijek, Vinkovci i Zaprešić. Cilj projekta je povećati energetsku neovisnost i sigurnost opskrbe, uz smanjenje emisija stakleničkih plinova i jačanje održivog razvoja gradova.