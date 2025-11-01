Naši Portali
JESTE LI MEĐU NJIMA

Od danas vrijede nova pravila za vaučere za struju i plin. Evo tko ih i kako može dobiti

VL
Autor
Večernji.hr
01.11.2025.
u 10:00

Mjesečni iznos naknade ostaje 70 eura, a vaučer će se i dalje moći koristiti za plaćanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije

Od 1. studenog na snagu stupaju nova pravila u vezi s pravom na vaučere za energente, odnosno naknadom za ugrožene kupce energenata. Promjene se odnose na rok trajanja mjere i način ostvarivanja prava, dok iznos naknade i kategorije korisnika ostaju isti. Prema novoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske, pravo na vaučer produženo je do 31. ožujka 2026., što znači da će građani koji ispunjavaju uvjete moći nastaviti primati pomoć i tijekom prve polovice sljedeće godine.

Mjesečni iznos naknade ostaje 70 eura, a vaučer će se i dalje moći koristiti za plaćanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije. Pravo na vaučer mogu ostvariti samci i kućanstva koja imaju status ugroženog kupca energenata.

To uključuje korisnike zajamčene minimalne naknade, korisnike nacionalne naknade za starije osobe, korisnike osobne invalidnine ili inkluzivnog dodatka, korisnike novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata te korisnike novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Ukoliko u istom kućanstvu žive više osoba koje ostvaruju neko od ovih prava, vaučer se može koristiti samo jednom po kućanstvu.

Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev u područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta. Postupak uključuje podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa ugroženog kupca energenata, donošenje rješenja od strane HZSR-a te predočenje rješenja opskrbljivaču energijom kako bi se ostvarilo umanjenje računa.

Naknada će se isplaćivati u obliku mjesečnog vaučera od 70 eura, koji će se automatski primjenjivati pri plaćanju režija, bez potrebe za dodatnim zahtjevima svaki mjesec.

Njemački stručnjaci upozoravaju: Pazite kad kupujete sa Sheina i Temua
