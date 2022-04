Potvrđena optužnica protiv Haralda Kopitza, optuženog za ubojstvo svoje troje djece

Optužnica za jedan od najmonstruoznijih zločina počinjenih u Hrvatskoj posljednjih godina, za koji je optužen austrijski državljanin Harald Kopitz (57), potvrđena je na zagrebačkom Županijskom sudu. Kopitza se tereti da je prije sedam mjeseci u stanu u zagrebačkim Mlinovima ubio svoje troje djece, dječaka u dobi od četiri godine te sedmogodišnje blizance, nakon čega je pokušao ubiti i sebe. Optužen je za tri teška ubojstva te mu prijeti 50 godina zatvora. Kazna je to koja je nepravomoćno samo jednom izrečena u Hrvatskoj, a ni u tom slučaju nije postala pravomoćna jer ju je Visoki kazneni sud nedavno po žalbi pretvorio u kaznu od maksimalnih 40 godina zatvora.

Otrovao djecu

Prema optužnici, Kopitza se tereti da je 24. rujna 2021. oko 22 sata u Zagrebu s unaprijed stvorenom namjerom da djecu liši života, iskoristio njihovo povjerenje. Otrovao ih je a potom je pokušao ubiti i sebe. No, prije toga je, kako ga se tereti, na Facebooku objavio post u kojem je najavio da će se ubiti jer ga je ostavila djevojka, ostao je bez novca, te jer mu nisu pomogli ljudi koje je tražio pomoć. Njegovu dramatičnu objavu na Facebooku vidjeli su njegovi prijatelji koji su obavijestili policiju. Policajci su, nažalost, u stan u Mlinovima stigli prekasno da spase djecu. No, spašen je Kopitzov život pa je on na kraju i optužen za svoj monstruozni čin.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Istraga je bila proglašena tajnom, a i samo suđenje će vjerojatno zbog zaštite privatnosti ubijene djece, kada počne, biti zatvoreno za javnost. Prema mišljenju vještaka, u trenutku počinjenja trostrukog ubojstva, Kopitz je bio ubrojiv. Njegovo psihijatrijsko vještačenje vjerojatno će biti jedan od ključnih dokaza tijekom predstojećeg suđenja, jer da je ispalo da je bio neubrojiv, sudilo bi mu se prema Zakonu o osobama sa psihičkim smetnjama.

Prema neslužbenim informacijama, tijekom istrage iznio je obranu pravdajući se da je ostao bez posla, da mu je gazda prijetio izbacivanjem iz stana te je tvrdio da se zbog svega toga slomio. Prema njegovom riječima, jedini izlaz iz svega toga vidio je u ubojstvu djece i svom samoubojstvu.

Savjetnik i menadžer

No, životne teškoće u kojima se našao nisu opravdanje za njegov monstruozan čin koji je završio ubojstvom troje nedužne djece. Da cijela tragedija bude veća, djecu je ubio dok ih je čuvao jer im je majka bila na službenom putu. Kopitz je inače prije tog monstruoznog zločina radio kao financijski savjetnik i menadžer u nekoliko stranih kompanija. U Hrvatskoj je osnovao vlastitu tvrtku za financijsko savjetovanje, no u jednom trenutku upao u poslovne teškoće. Nakon uhićenja je jedno vrijeme bio u Bolnici za osobe lišene slobode, nakon čega je premješten u Remetinec, odakle je, s lisicama na rukama, doveden na zagrebački Županijski sud. Nakon što je optužnica potvrđena, treba odrediti suca ili sutkinju koji će mu suditi. To će vjerojatno biti uskoro, pa bi i samo suđenje moglo početi najkasnije za mjesec do dva.