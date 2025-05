Potvrđena optužnica protiv Ćosića i Vulića, koji se smatraju hrvatskim krakom narko hobotnice Darka Šarića

Dvije godine nakon što je podignuta, optužnica protiv Petra Ćosića, Manuela Vulića i drugih koje USKOK tereti za zločinačko udruživanje u sklopu kojeg je prokrijumčareno najmanje 600 kilograma kokaina iz Južne Amerike, postala je pravomoćna. Ćosića i Vulića, istražitelji smatraju hrvatskim krakom narko hobotnice Darka Šarića, koji i sam ima podosta pravosudnih problema, no u Srbiji.

Šarića je američka DEA svojevremeno označila kao jednog od najvećih narko bosova na Balkanu, zbog njega je 2009. pokrenuta i operacija Balkanski ratnik, iza koje je ostao i krvavi trag, jer je u međusobnim razračunavanjima ubijeno oko 30-ak ljudi u zemljama bivše Jugoslavije, ali i Južne Amerike. Jedan od tih ubijenih je bio i Milorad Milovac, inače Šarićeva desna ruka, koji je likvidiran u Ekvadoru, a za organizaciju te likvidacije terete se Ćosić i Vulić.

Inače, Manuel Vulić, je jedno vrijeme bio među najtraženijim europskim bjeguncima dok nije 2023. izručen iz Kolumbije, a osim njega i Ćosića, još su optuženi Ante Vrcan, Marko Carević, Dragan Krička, Oliver Čokara, Anđelko Oršulić i Goran Vuk. Optužnica protiv Ćosića i ostalih podignuta je u travnju 2023., a zločinačka grupa svojim "poslovima" se bavila, tvrdi USKOK, od studenog 2019. do travnja 2022. Kao glavnog u toj priči USKOK je označio Ćosića koji se povezao s Milovcem i Vulićem, te su onda organizirali ostatak skupine.

Milovac je bio zadužen za nabavu kokaina u Južnoj Americi, prije svega u Ekvadoru, u kojem je živio. Droga je ubacivana u brodove kontejnere te se skrivena u bananama ili nečem drugom transportirala do luka u Rijeci ili Pločama, odakle je vađena i dalje transportirana u zemlje EU. Kilogram kokaina prodavan je po cijeni i do 30.000 eura, a dio kriminalne skupine optužen je i za krijumčarenje oružja. Nešto od droge nađeno je u luci Ploče, a u tom djelu priče bio je optužen i Čokara. Priznao je krivnju te je po nagodbi s USKOK-om osuđen na šest i pol godina zatvora i novčanu kaznu od milijun i pol kuna.

USKOK smatra da su Ćosić i Vulić bili glavni operativci Darka Šarića u Hrvatskoj, a i Šarić je također optužen u ovoj priči, ali u Srbiji. Svojevremeno ga se teretilo da je od južnoameričkih kartela osobno naručio, kupio i platio 2,2 tone kokaina, zbog čega je bio osuđivan u Srbiji, ali su presude ukinute. Jedno je vrijeme bio u kućnom pritvoru, no ponovo je uhićen i pritvoren 2022. , kada i Ćosić i njegova ekipa u Hrvatskoj. Ispostavilo se da je vodio trgovinu drogom i iz kućnog pritvora, ali i da je naručio likvidaciju nekih svjedoka u postupcima koji se protiv njega vode u Srbiji.

U tom kontekstu je zanimljiva priča oko Milovca koji je slovio kao Šarićeva desna ruka dugi niz godina. Živio je u Ekvadoru, a prema optužnici se operativno umiješao u nabavku kokaina koji je iz Južne i Srednje Amerike brodskim kontejnerima, skriven u svemu i svačemu išao za Europu. To se nije svidjelo Ćosiću i Vuliću, a ni Šariću, pa je dogovoren plan Milovčeve likvidacije. USKOK ih tereti da su preko SKY-a angažirali za sada nepoznate osobe da prate Milovčevo kretanje po Ekvadoru te da ga na koncu u likvidiraju. Za to su, prema tvrdnjama istražitelja angažirane dvije osobe čiji su nadimci Cronos i Corleone.

Oni su Milovca pratili dok se vozio, bio u teretani te se o tome izvještavali Vulića. Milovac je 13. studenog 2020. izrešetan u Ekvadoru, a na njega su pucale dvije nepoznate osobe s motocikla. Bio je teško ranjen, te je prevezen u bolnicu. Vulić se tereti da je nakon toga naredio da ga se likvidira u bolnici, a Ćosić se tereti da je ta dodatnu likvidaciju ponudio još 50.000 u nepoznatoj valuti. Osim toga, likvidatorima su bili spremni platiti i po 20.000 za likvidaciju policajaca koji su Milovca čuvali u bolnici. Sve je to iskomunicirano preko SKY-a, a za navedene likvidacije su angažirana dva Kolumbijca. No do novog pokušaja likvidacije nije došlo jer je jedan od ubojica prije toga uhićen. Milovac je u međuvremenu otpušten iz bolnice, no stanje mu se pogoršalo pa je preminuo 11. siječnja 2021..

Značajan korpus dokaza u optužnici čini komunikacija preko kriptiranje aplikacije SKY, čije su izdvajanje iz spisa lani tražile obrane uz tvrdnju da je riječ o nezakonitom dokazima. No sudovi su smatrali da je riječ o zakonitim dokazima. Suđenje će vjerojatno sigurnosno biti podosta zahtjevno, barem dok optuženici budu u istražnom zatvoru. Jer do sada je svaki njihov dolazak na sud uključivao pratnju Specijalne policije te "Gurku", specijalno vozilo kojim se koriste specijalci.