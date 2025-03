Potres u susjedstvu, građani uznemireni: 'Jako je zatreslo, a zvuk je bio strašan'

EMSC je javio da je tijekom noći zabilježen potres u Bosni i Hercegovini. Zasad, iako je zabilježen, EMSC nije točno odredio niti magnitudu, a niti ima podataka o epicentru. Potres se dogodio oko 2,40 sati. Kako javljaju građani BiH potres se osjetio na području Bugojna.

'Zaljuljalo ga momački, a strašniji je bio sami zvuk', 'Nije trajalo dugo ali je bilo jako', neki su od komentara.

