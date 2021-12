Snažni potresi u Italiji i Grčkoj: 'Imao sam osjećaj da se cijela kuća njiše'

Potres magnitude 4.4 pogodio je oko 11.40 sati sjever Italije, 39 kilometra od Milana.

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na 26 kilometara dubine.

M4.4 #earthquake ( #terremoto ) strikes 39 km NE of #Milan ( #Italy ) 18 min ago. Read eyewitnesses' stories & provide yours: https://t.co/5yL8fCiISo

Brojni građani izvijestili su kako su osjetili podrhtavanje, no još nema službenih podataka o nastaloj šteti.

- Sve se treslo, pomaknule su se zavjese i kauč - napisao je jedan korisnik devet kilometara od epicentra.

- Osjetio se kao prasak u daljini, a zatim podrhtavanje koji je trajale dvije do tri sekunde - napisali su građani nedaleko od epicentra.

Osim Italije, oko 6 sati dva potresa magnituda 5.1 i 4.4 po Richteru pogodila su i jug Grčke. Isključena je mogućnost tsunamija.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.1 in Southern Greece 45 min ago pic.twitter.com/p7AJ4u6U9H