Potres na Pelješcu: Strašan osjećaj, zatresla se cijela kuća

Danas u 21 sat i 33 minute seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres na Pelješcu s epicentrom 10-ak km istočno od Orebića.

Magnituda potresa iznosila je 3.3 prema Richteru, a u epicentralnom području mogao se osjetiti intenzitetom IV prema Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvici, izvijestili su iz Seizmološke službe.

Potres se osjetio diljem Dalmacije javlja Dalmacija Danas, pa su se tako javili čitatelji od Makarske do Dubrovnika.

– Strašan osjećaj, zatresla se cijela kuća - rekla je čitateljica iz Orebića.

