Niz jakih potresa pogodili Italiju, osjetili se i u Istri. Lagan potres i kod Kalnika

Oko ponoći potres magnitude 4,8 stupnjeva prema Richteru pogodio je sjeverni Jadran uz obalu Italije. Epicentar je bio 15 kilometara od talijanskog grada Ravene, te 250 kilometara od Ljubljane, javlja EMSC.

Nakon toga došlo je i do i još nekoliko potresa, a jedan je bio i magnitude 3,1 stupnja po Richteru.

Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su danas u 7 sati i 54 minute lagan potres od 2.3 prema Richteru s epicentrom kod Kalnika. Intenzitet u epicentru je bio III stupnja Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice. Prema dojavi građana potres se osjetio u Gornjoj Rijeci.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.8 in Northern Italy 40 min ago pic.twitter.com/NBaHeoI1kC