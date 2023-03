Potres magnitude 4,6 prema Richteru zatresao u Italiji: 'Stvari su padale po kući'

Potres magnitude 4,6 prema Richteru pogodio je danas, u 16.05 sati, Italiju. Epicentar potresa bio je, prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC), četiri kilometra udaljen od grada Umbertide. Također, EMSC ističe kako je epicentar bio na dubini od deset kilometara.

"Vrlo jak udar, najmanje deset sekundi, stvari su padale po kući", "Knjige su padale s polica", "Tutnjava i kuća se zatresla nekoliko sekundi", "Donji kat podrhtavao je oko pet sekundi", neki su od komentara građana koji su osjetili potres.

