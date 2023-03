VIDEO Teška nesreća nedaleko od Rima: Sudarili se vojni zrakoplovi, ima poginulih

Jedan se zrakoplov srušio na zemlju oko 35 kilometara od Rima, dok je drugi pao na parkirani automobil. Na mjesto događaja odmah su upućene sve hitne službe. Kako se doznaje radi se o starim vojnim zrakoplovima, javljaju talijanski mediji.

Dva ultralaka zrakoplova U-208 bila su dio 60. krila talijanskog zrakoplovstva. Prema prvim informacijama, jedan od dvije letjelice, korištene za obuku, srušila se na automobil parkiran nedaleko od stambene zgrade. Drugi je zrakoplov pao na nenaseljeno područje, livadu ili cestu, za sada nije točno razjašnjeno.

#Italy #italien #planecrash #Rome

Two Italian Air Force training planes collided near Rome, both pilots died pic.twitter.com/93YIImgPkS