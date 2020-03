Poštujte mjere, riskirate i zatvor! Hrvatska na vrijeme otišla u karantenu, nemojte to uništiti

Boravak na otvorenom se preporučuje, ali treba izbjegavati socijalni kontakt, više je puta posljednjih dana poručio ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, a jučer ponovio i ministar zdravstva Vili Beroš.

Sudeći po broju ljudi i njihovu ponašanju u parkovima, na igralištima i javnim sportskim objektima, stručnjakovu izjavu većina je shvatila selektivno i polovično. Kazne od 8000 do 120.000 kn vani jesu, ali neki ne izbjegavaju bliski kontakt, koji je glavni način prijenosa zaraze.

Zanemaruju i propisane mjere, a one su jasne - na otvorenom razmak mora biti jedan metar, u zatvorenom dva i ne smiju se grupirati u skupine veće od pet ljudi.

Video - Nove mjere: Nema više druženja, od sada najviše petero ljudi smije biti zajedno na jednom mjestu!

- I 15 minuta znači da je ostvaren socijalni kontakt, a to je dovoljno da se prenese bolest - istaknuo je Capak.

Operativne službe civilne zaštite, uz potporu policije, provjeravat će i pridržavanje mjera o međusobnoj udaljenosti.

- Nećemo se libiti kažnjavati, ali to neće zaustaviti širenje virusa - apelirajući na odgovornost građana kaže ministar Davor Božinović.

Također, unatoč istaknutim uputama i mjerama koje provode zaposlenici kao što je ograničavanje broja ulaska, ponegdje ima slučajeva da se u zatvorenom kupci ne pridržavaju obveznog razmaka od dva metra. Posebna skupina su djeca - iako su zatvorene škole i vrtići - igrališta i parkovi prepuni su djece koja se igraju i druže.

Iluzorno je očekivati da djeca vode računa o distanciranosti, pa je više puta i ministar zdravstva Beroš apelirao na roditelje da vode o tome brigu. Nakon što ni to nije pomoglo, a lijepo vrijeme dodatno je izvuklo djecu i odrasle van, jučer su zatvoreni dječji parkovi i školska i vrtićka igrališta u Zagrebu, Sisku i Varaždinu, a slične mjere najavili su i drugi gradovi.

Dio građana, očito, mjere ne shvaća ozbiljno, kako oni zasad zdravi tako i dio onih u samoizolaciji, unatoč vrlo zornoj prispodobi koju je neki dan iznijela šefica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", dr. Alemka Markotić, usmjerenu onima u samoizolaciji.

- To je kao da imate pištolj. I hoćete nekoga ubiti jer ste neodgovorni. Imate potencijalnu zarazu s kojom možete ubiti drugog čovjeka. To se ne smije raditi! - upozorila je.

Uostalom, Kazneni zakon predviđa da će se onu osobu koja se ne pridržava mjere zaštite i drugoga zarazi opasnom zaraznom bolešću, kazniti kaznom zatvora do tri godine. Učini li to iz nehaja, kazna je do jedne godine. Neposluh građana, kako onih koji imaju rješenje o samoizolaciji tako i ostale populacije, nije specifičan za Hrvatsku i neprestano se vode rasprave o tome kako balansirati i prilagođavati mjere te koliko one ugrožavaju osobnu slobodu, kako onih u izolaciji, ali i zdravih.

Video - Mitovi o koronavirusu

Već je kažnjeno 150 osoba koje se ne pridržavaju mjera samoizolacije, navodi Državni inspektorat. Kazna za prvi put prekršenu mjeru iznosi 8000 kuna, a oni "uporni" za sljedeće će prekršaje platiti najprije 30.000 pa 60.000 i zatim 120.000 kuna, i to tako da će im Fina sjesti na račun.

Iako je Vlada donijela odluku da se do daljnjega odgode ovrhe, blokada računa zbog kršenja samoizolacije očito je od toga izuzeta. No nisu neodgovorni samo građani, Državni je inspektorat u 14 trgovina utvrdio da su, unatoč odluci i zakonu, povisile cijene za proizvode koji spadaju u kategoriju zaštićenih i ne smiju biti skuplji od cijene koju su imali na dan 30. siječnja. I tim trgovinama slijede kazne.

U Srbiji policijski sat i pritvor Rigorozne mjere za neodgovorne uvele su i druge zemlje. U Italiji, koja je u potpunoj izolaciji, a smije se izići uz dokumente koji potvrđuju nužnost, poput kupnje hrane ili odlaska na posao, zabrana se neprestano krši. U Lombardiji, regiji najpogođenijoj epidemijom, 40 posto ljudi i dalje izlazi bez nužne potrebe, objavio je regionalni povjerenik za zdravlje Giulio Gallera.

Srbija je jedna od zemalja koje su se odlučile za najjače represivne mjere - uz policijski sat, preporučeno je javnim tužiteljstvima da obvezno traže određivanje pritvora za sve koji prekrše mjeru samoizolacije koju su odredile tamošnje institucije.

Njih se kontrolira telefonski, zvonjenjem na vrata i drugim mjerama, a srbijanska je vlada za one koji ne poštuju odluku o samoizolaciji odlučila napraviti tri posebne, gotovo zatvorske karantene u kojima će biti uz zatvorske stražare i policiju, i to u Vršcu, Požarevcu i Pirotu.