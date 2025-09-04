Izbijanje ptičje gripe u Njemačkoj: Virus H5N1 usmrtio 100.000 kokoši

Njemačka je prijavila pojavu visoko patogenog virusa ptičje gripe H5N1 na peradarskoj farmi u Schleswig-Holsteinu, izvijestila je u srijedu Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH). Virus H5N1 otkriven je u jatu od 2.800 kokoši nesilica u gradu Schenefeldu i usmrtio je 100 tisuća ptica, objavio je WOAH, pozivajući se na izvješće njemačkih vlasti.
Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, podsjeća Reuters. Vlade i peradari strahuju od širenja bolesti koja je u proteklim godinama opustošila jata diljem svijeta, poremetila opskrbu i podigla cijene hrane, uz pojačani rizik od prijenosa na ljude.
